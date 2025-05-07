綠委吳思瑤批過度渲染萊豬進口　政治操作

吳思瑤受訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月7日電（記者 黃筱筠）一周內連續三批澳洲進口豬肉被驗出含萊劑，台灣養豬產業憂慮未來恐更多萊豬流入市場，嚴重衝擊台灣市場，屆時恐導致5千頭以下養豬場全數離牧，逾5萬個家庭將減少收入或失業。民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤今天受訪說，萊豬叩關這件事情是過度渲染與過度炒作。這是進口商與廠商的商業糾紛，台灣廠商契約協定沒有要進口有萊劑豬肉，這是廠商之間要打官司求償，不要延伸像是萊豬要大舉入侵的事情，沒有這件事情。



吳思瑤強調，相關食安法也越修越來越嚴格，所有資訊公開透明查驗更嚴格。我們對於萊劑標準高於國際標準、更嚴格，他們強調食安零容忍，更不容許政治渲染與不實操作 。



面對測出含有萊克多巴胺的澳洲豬肉進口台灣，有專家認為，政府恐怕擋不住美國要求放寬、甚至解除對美豬牛進口限制的壓力。



吳思瑤今天受訪再度強調，萊豬議題跟匯率議題一樣，食安是科學專業問題，不要政治操作。這次查出來有萊劑問題證明，我們做到資訊公開透明，每一批進口豬肉有具體揭露訊息，也建立嚴謹查驗機制 。



她也說，現在查出來有萊劑是合規的，符合國際規定，比標準值低十分之一，但是這個事件變成商業糾紛，是台灣廠商要跟進口商求償，當時契約原本要求豬肉不能有萊劑，單純是商業糾紛，現在就循司法途徑處理。但是食安請回歸專業科學依據，不要政治操作引發社會恐慌。