李進勇：罷免投票一案約花1千8百萬元

李進勇接受質詢。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月7日電（記者 鄭羿菲）大罷免投票要花多少經費？“中選會主委”李進勇7日表示，目前有50名“立委”進入罷免第二階段，若都成案的話，一案可抓約新台幣1700萬元到1800萬元，就能抓出大概的數（8億5千萬元至9億元）。



根據“中選會”統計，共有50名“立委”進入罷免連署第二階段，包含34席國民黨籍“立委”、1席無黨籍泛藍“立委”以及15席民進黨籍“立委”。



“立法院”內政委員會7日邀請“中選會主委”李進勇列席報告業務概況。



中國國民黨籍“立委”張智倫問及，現在的罷免案有將近59案，其中大部分是“立委”罷免案有50案，一個“立委”選區約有1500萬個選區選民投票，若目前進入第二階段的罷免“立委”案全部成案，辦理投票需要花多少經費？經費來源？



李進勇回應，每個“立委”選區的地域規模、人口多寡都會有影響，以去年台中第二選區來講，大概花了近2千萬元。若是以台北市第五選區來說，由於人口少一點、比較集中，大概花了1500萬元，因此每個案子可以抓1700萬元到1800萬元的費用，大概可以抓出一定的需求數，而財源則需要向“行政院”申請預備金。



張智倫追問，國民黨提出2個反戒嚴、反廢死公投案，即將排入9日“立法院”會討論事項議程，按照相關法規，將在8月23日公投投票，有沒有機會與大罷免的投票綁在一起？



李進勇則說，由於罷免案間的成案時間不同，查對時間會有落差，且有明文規定需要在成立後20天到60天辦理投票，因此比較複雜，實在沒辦法他說了算，這個問題只能提到“中選會”委員會討論。