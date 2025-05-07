罷吳思瑤能不換領銜人？李進勇：可授權他人

李進勇接受質詢。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月7日電（記者 鄭羿菲）罷免民進黨籍“立委”吳思瑤提案領銜人張克晉日前發聲明退出領銜人身分，引起外界關注罷團如何送第二階段連署書？“中選會主委”李進勇7日表示，若不更換領銜人，只要授權其他人就可代送，可以委任，但必須要能證明。



張克晉日前發聲明退出罷免吳思瑤提案領銜人身分，根據法規，領銜人死亡或經第一階段提議人總數二分之一以上書面同意者，可由備補領銜人遞補為領銜人，罷團6日也緊急啟動“鮭魚回郵”計劃，寄出更換領銜人同意書給第一階段提議人，共2054份，並持續與張克晉聯絡。



根據“中選會”統計，共有50名“立委”進入罷免連署第二階段，包含34席國民黨籍“立委”、1席無黨籍泛藍“立委”以及15席民進黨籍“立委”。



“立法院”內政委員會7日邀請“中選會主委”李進勇列席報告業務概況。



民進黨籍“立委”黃捷問及，罷免領銜人依法規規定，若過程中不想再當領銜人，衹有兩個方式才能撤換，一是領銜人死亡，二是有第一階段提案人的一半以上同意。可由其他人代送連署書？領銜人遷戶籍是否還有領銜資格？



李進勇回應，罷免連署送件衹有合法領銜人送，“中選會”才會受理。而戶籍遷出不影響領銜資格，只是不能投第三階段的投票。



黃捷追問，領銜人不想送件，其他人可以代送嗎？李進勇說，授權是可以的，可以委任。黃捷再追問，在沒有更換領銜人的狀況下，如果要授權必須要有授權書，及證明領銜人如何授權給其他人代送二階段連署書到選委會？李進勇則說，這都必須要能夠證明。