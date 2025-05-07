台官方不公布萊豬流向　藍議員批太離譜

藍營台中市議員針對萊豬輸台議題質詢。（中評社 方敬為攝） 中評社台中5月7日電（記者 方敬為）首批含有萊克多巴胺（瘦肉精）的澳洲豬肉輸台，官方對此強調萊劑殘留量符合容許標準，不會公布肉品流向。藍營台中市議員今天對此痛批，民進黨政府帶頭罔顧民眾健康，且不願公布肉品流向，真的太離譜了！呼籲國民黨籍台中市長盧秀燕要做市民的後盾，市府要加強把關，公布資訊，不讓萊豬在台中市橫行。



台中市議會7日召開定期會警消環衛業務質詢，市議員邱愛珊、黃佳恬、楊大鋐、林昊佑等人質詢指出，民進黨政府放行含萊劑的澳洲豬肉進口，官方在食安政策上全面失守，從4月28日至5月5日，7天內就驗出3批含有瘦肉精的進口豬肉，台中市有一批將近23公噸，台北市又檢出一批將近48公噸，食安危機迫在眉睫。



藍營議員批評，食藥署長姜至剛公然說萊克多巴胺“每日吃、一輩子吃、都不會有超標的風險”，甚至不公布進口豬肉流向，真的太離譜了！要求市府立即盤點校園營養午餐豬肉來源，是否有來自含萊劑進口國，嚴守學童食安，別讓孩子成為政策下的犧牲者。



藍營議員強調，食安無黨派之分、也無藍綠立場，保障學童健康應是市府優先原則，食安問題不容退讓，“中央”不守住底線，地方更應勇敢守護市民健康，台中市絕不能成為萊豬橫行的破口，更不能讓我們的孩子無從選擇，只能被迫吃下風險！



台中市副市長鄭照新答詢表示，針對把關萊豬食安，市府將採取“五大作為”，包含緊盯市內來自澳洲含萊克多巴胺豬肉的流向、啟動對中市學校營養午餐使用豬肉來源的查察工作、要求所有進口豬肉產品明確標示產地與萊克多巴胺殘留量、查驗“國產”豬肉不可使用萊克多巴胺，並定期更新、公開食品安全查察結果，以利市民掌握。