藍民調：近六成認為民進黨政府只會搞大罷免

國民黨召開記者會公布民調。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月7日電（記者 張嘉文）中國國民黨今天公布最新民調，有近六成（57.2%）的民眾認為，面對全球經濟風暴，執政的“賴政府”拿不出對策，只會搞政治動員大惡罷。國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤抨擊，面對國際經貿危機，民進黨唯一對策就是發起大惡罷，根本就是“台幣大升值，民主大貶值”。



國民黨今天召開“獨裁綠共行徑民眾直搖頭！賴清德無視國內外經濟衝擊，火力全開葬送台灣經濟命脈！”記者會，包括國民黨“立委”葛如鈞、智庫副執行長凌濤和國民黨副發言人鄧凱勛等人出席。



此民調是國民黨委託十方民調公司，於5月2日至5日進行，共完成1102份有效樣本。在 95% 的信心水準下，抽樣誤差為正負 2.95 %。



葛如鈞在會中公布民調指出，對於民進黨推動非核家園，台灣未來將用火力發電，民調顯示“不太支持”與“非常不支持”的高達將近7成（67.7%）。他表示，5月17日核三廠關機後，火力發電占比可能高達83到85%。目前火力發電原料97%從境外引進，將造成台灣能源韌性、能源安全，甚至引起“國安”相關問題。



凌濤則說，民調顯示，面臨台幣大升值，美方大關稅，有人批評“政府沒提出有效對策，都在做大罷免的政治動員”，有高達32.8%表示非常支持這項說法，還算支持的有24.4%，共計有超過半數57.2%的民眾認為，面對全球經濟風暴，台灣政府還在搞政治動員、大惡罷非常不妥。