偵辦罷綠委搞雙標　陳白立：確實集體作弊

陳白立（左）、鄭銘謙（右）接受質詢。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月7日電（記者 張穎齊）檢調偵辦中國國民黨“幽靈連署”偽造文書案，已搜索多個地方黨部，14名黨工被羈押，引發國民黨強烈不滿。“法務部長”鄭銘謙7日在“立法院”答詢時否認選擇性辦案，表示偽造文書影響選舉罷免，是危害台灣的自由民主。“調查局長”陳白立也稱辦案不分藍綠，該案確實有集體作弊、還有公務員配合的情形。



檢察官出身的國民黨籍“立委”吳宗憲抨擊，檢調倒行逆施，搜完國民黨台中市黨部、傳出要劍指國民黨中央黨部，現在辦幽靈連署變成“調查局”的專簽績效，過往民進黨發動罷免國民黨籍前高雄市長韓國瑜、基隆市長謝國樑有這樣專簽辦嗎？專簽績效是2023年10月才立案，那2024年台東縣成功鎮長謝淑貞罷免案有辦嗎？可笑，多少公務員沒被告發貪污，“調查局”都會主動辦，那他要告發“內政部長”劉世芳、“勞動部長”洪申翰、“外交部長”林佳龍、府副秘書長張惇涵公然造謠凍刪預算。



陳白立答詢，“調查局”廉政處2023年10月就有專簽績效辦法，以前因沒有案子，如今真的是史上第一次有這麼多罷免案，績效辦案不分藍綠，吳宗憲也認同的話，那是擔心調查官的核分績效？還是擔心作弊被抓有績效？現在的狀況就是有人集體作弊、且有公務員配合，“調查局”並非大規模辦案，績效考核辦法不是突然有的。過去因沒人告發、調查官無法辦、要怎去核分？他並沒不爽，是虛心接受吳宗憲的指教，都為了公事。

