特朗普百日新政　陳冲：為抓龍蝦在水中下毒

陳冲。(中評社 資料照) 中評社台北5月7日電/前“行政院”院長陳冲日前受台北金融研究發展基金會之邀,進行“特朗普2.0 百日新政,談特朗普的變與不變!”專題演講時用了一個比喻,曾有養殖業者為了抓龍蝦在水中下毒,卻導致一池石斑魚死亡。美國為了處理中、俄、歐盟三隻龍蝦,全球其他國家是否也跟著遭殃?



根據台媒報導,陳冲表示,特朗普執政百日,談特朗普的變與不變,不如談特朗普祖師季辛吉,五十年來影響美國對外關係,並貫穿當今局勢的兩項法寶:Balance of power(權力平衡)及Raison d'état (國家利益)。



特朗普前幾日前受訪,說此任期的他治理國家及全世界having a lot of fun,他也說the most beautiful word in the world是tariff,而他的新關稅政策確實擾動整個世界。



過去長期以來,多數人的認知都是美國人要“減少關稅”,美國於1944年倡議成立GATT,目的就在推動各國降低關稅,當時減少關稅政策有利美國出口,直到1970年美國第一次出現貿易逆差,各國經濟結構改變,接著尼克森“總統”取消當初(1944)承諾的35美元兌換一盎司黃金政策,但美金成為國際準備貨幣一事,仍持續至今。