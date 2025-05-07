特朗普百日新政　陳冲：為抓龍蝦在水中下毒

陳冲。（中評社 資料照） 中評社台北5月7日電／前“行政院”院長陳冲日前受台北金融研究發展基金會之邀，進行“特朗普2.0 百日新政，談特朗普的變與不變！”專題演講時用了一個比喻，曾有養殖業者為了抓龍蝦在水中下毒，卻導致一池石斑魚死亡。美國為了處理中、俄、歐盟三隻龍蝦，全球其他國家是否也跟著遭殃？



根據台媒報導，陳冲表示，特朗普執政百日，談特朗普的變與不變，不如談特朗普祖師季辛吉，五十年來影響美國對外關係，並貫穿當今局勢的兩項法寶：Balance of power（權力平衡）及Raison d＇état （國家利益）。



特朗普前幾日前受訪，說此任期的他治理國家及全世界having a lot of fun，他也說the most beautiful word in the world是tariff，而他的新關稅政策確實擾動整個世界。



過去長期以來，多數人的認知都是美國人要“減少關稅”，美國於1944年倡議成立GATT，目的就在推動各國降低關稅，當時減少關稅政策有利美國出口，直到1970年美國第一次出現貿易逆差，各國經濟結構改變，接著尼克森“總統”取消當初（1944）承諾的35美元兌換一盎司黃金政策，但美金成為國際準備貨幣一事，仍持續至今。

