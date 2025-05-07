藍委指控曾涉偽造文書　李進勇回嗆大吵

李進勇。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月7日電（記者 鄭羿菲）檢調積極偵辦罷綠委團體涉死亡連署等偽造文書，中國國民黨籍“立委”許宇甄7日掀出“中選會主委”李進勇1985年涉偽造文書事件質問，有清晨到你家大搜索、偵訊、羈押嗎？李進勇反嗆，他沒有抄名冊，也沒有偽造簽名、盜刻印章，現在提這案子，無助掩飾你們的組織性的犯罪連署造假。許宇甄則勸李進勇不要惱羞成怒。



許宇甄、李進勇2人當場吵了3分鐘，直到質詢時間結束，許宇甄走下質詢台，才稍微緩和瀰漫的煙硝味。



根據“中選會”統計，共有50名“立委”進入罷免連署第二階段，包含34席國民黨籍“立委”、1席無黨籍泛藍“立委”以及15席民進黨籍“立委”。其中，泛藍霸團涉“死亡連署”等偽造文書情事，全台8縣市地方黨部遭搜查，包括新北、台北、台中、基隆、宜蘭、高雄、台南、花蓮，除花蓮外，其餘地方黨部均有人遭羈押。



“立法院”內政委員會7日邀請“中選會主委”李進勇列席報告業務概況。



許宇甄問及，李進勇1985年擔任台中地方法院法官時，曾要求書記官造假筆錄涉及偽造文書盜填日期，只是未生實質損害而獲判無罪，並不是沒有這件事情，請問當時有檢調在清晨到你家大搜索？有被帶回偵訊一天一夜？檢察官有聲請羈押嗎？

