檢調查扣台中黨部捐款名冊　藍議員質疑動機

國民黨台中市議會黨團召開記者會。（中評社 方敬為攝） 中評社台中5月7日電（記者 方敬為）檢調單位偵辦罷免“立委”死亡連署案，5月2日大動作搜索國民黨台中市黨部。國民黨台中市議會黨團今天召開記者會，指控檢調查扣包括黨部小組造勢動員名單、小額贊助者名冊等無關資料，質疑檢調此舉別有意圖，會不會洩漏給特定政黨，以用於2026地方選舉攻防？黨團書記長李中要求檢調將無關資料還給市黨部，勿淪為政治打手。



檢調偵辦罷免“立委”死亡連署案，5月2日擴及台中市，台中地檢署會同“調查局”人員，一早赴國民黨台中市黨部、太平區黨部、豐原區黨部、潭雅神黨部、大里區黨部搜索，共帶走多名黨工幹部問訊，並扣留電腦、手機、文件等證物。



國民黨團書記長李中表示，檢調單位利用搜索市黨部的行動，不僅查扣罷免連署書、黨員名冊等資料，還拿走與大罷免無關的捐款人名冊、選舉分析、小組動員等資料，這些資料未來若外流，對手將可透過資料掌握選舉支持者名單，對於明年將參選的國民黨選將相當不公平，呼籲檢調應該站在公平公正立場監督選舉過程，而非掌握這些資料影響選舉公平性。



市議員劉士州表示，民主政治政黨競爭在所難免，但應該要尋求正常、正面的競爭，而非利用司法或權力機構作為打擊對手的工具，黨團尊重檢調搜索的作為，但危害政黨正常競爭的動作應該被制止，不要讓檢調淪為政黨惡鬥工具，呼籲檢調懸崖勒馬。



市議員黃馨慧則疾呼，檢調拿走不應該查扣的東西很不應該，如果繼續這樣惡搞，以後恐沒有人會再相信檢調系統，檢調不應扣住與罷免無關的資料，若這些資料流入特定政黨，那檢調就是淪為政治打手，必將受到全民唾棄。