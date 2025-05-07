一周進口三批萊豬　藍黨團轟官方全面棄守

左起雲林縣養豬協會副理事長蔡德福、藍委張嘉郡、王育敏、丁學忠、洪孟楷。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月7日電（記者 張穎齊）台灣近期有3批澳洲豬腳被驗出萊克多巴胺，但食藥署不公布流向。中國國民黨“立法院”黨團7日召開記者會表示，過去台灣從未進口含有萊克多巴胺的豬肉，但今年卻出現大量含有萊克多巴胺的豬肉進口，政府卻放水放行，甚至不追蹤流向，全面棄守。



台衛生福立部食品藥物管理署6日表示，有2批來自澳洲的冷凍豬腳分別檢出瘦肉精萊克多巴胺0.002、0.003ppm總計47.25公噸。這也是繼首批澳洲冷凍豬腳驗出萊克多巴胺0.001ppm後，1周內驗出3批，打破過去台灣未有萊豬進口的紀錄。進口商華鋐國際貿易有限公司更發聲明致歉。



國民黨團7日於黨團記者室開“萊豬大軍攻台 “賴政府”全面棄守”記者會，由副書記長王育敏、“立委”洪孟楷、張嘉郡、丁學忠及雲林縣養豬協會副理事長蔡德福出席。



洪孟楷表示，傳出賴清德520“內閣”改組將改為戰鬥“內閣”，不拚關稅、民生、經濟、食安，去拚鬥爭、對立，官員居然說萊豬輸台是合乎國際標準，毫無恢復逐批檢驗、邊境管制、標示原產地等做法，不要求強力公布萊豬流向，只為排除非關稅貿易障礙，對美國關稅挑戰投降，先開放澳洲萊豬鋪陳，而犧牲台灣人健康。賴清德2012年當台南市長時曾說，若當“總統”要犧牲人民健康當交換條件，那乾脆別當了，這句話要還給現在的賴。



蔡德福痛批，政府4年前無預警開放萊豬，他強烈要求要留種的豬絕對不能吃到萊劑的飼料，恐導致小母豬卵巢萎縮變小、公豬睪丸精子變少，豬隻受孕機率降低，這些都是養豬業者知道的低淺常識。若孩子吃了萊豬，囤積體內，恐造成小女生發育不健全、小男生雄性激素受影響，可這樣冒險嗎？政府4年前說要標明來源，結果呢？

