張善政下周率團赴日考察　拚桃園軌道經濟

桃園市長張善政今日主持市政會議時宣布，下周將率團赴日考察軌道經濟。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園5月7日電（記者 盧誠輝）中國國民黨籍桃園市長張善政今日宣布，將在下周率市府團隊赴日考察軌道經濟，希望透過學習日本經驗，突破傳統思維，因為捷運建設不能只是鋪設軌道，還要整合軌道沿線的區域發展，期盼此趟赴日取經，能為桃園市創造城市發展的新契機。



張善政今日主持市政會議時表示，市府團隊將於12日到15日赴日考察軌道經濟，這次行程是受日本JR東日本鐵道公司邀請，配合台灣軌道經濟學會，共同參觀日本軌道經濟發展。



張善政指出，日本軌道發展密度是全球數一數二，從軌道帶動區域發展的模式，更是世界各國爭相觀摩的對象，桃園目前有台鐵鐵路地下化與捷運建設正在如火如荼進行中，此次參訪團除市府同仁外，也包括台鐵資產處人員，顯示台日雙方未來在軌道經濟議題上將有密切合作。



張善政強調，針對台鐵在桃園沿線地下化後的車站開發，市府將與台鐵合作共同推動，此次參訪主要目的是希望能突破過去的傳統思維，因為全球大部分捷運系統都無法單靠票箱收入平衡財務，而是得依賴捷運開闢後場站的開發與聯合開發等方式，為營運單位提供重要的財務挹注，更重要的是帶動區域經濟發展。