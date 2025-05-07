陳其邁：高雄需要能24小時起降機場　

民進黨籍高雄市長陳其邁7日在議會備詢。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄5月7日電（記者 蔣繼平）高雄小港國際機場將耗資新台幣880億元改建，預定2032年完工啟用，但宵禁問題仍使機場發展受限。任期明年屆滿的民進黨籍高雄市長陳其邁今天在議會答詢時表示，從長遠角度來看高雄興建24小時國際機場勢在必行，他提出規劃必須更前瞻性一點，以南部未來發展預作設想。



高雄小港機場腹地面積達269公頃、跑道長3150公尺，從1965年啟用境內航廈，迄今已使用近60年，加上現有國際航廈較無法滿足未來運量需求，“交通部”對小港機場重新設計，未來將興建年容量可達1650萬人次的集中式大航廈；第一、二期建設計劃經費預估將達新台幣880.8億元，展開對小港機場實施全面改建計劃。



“交通部”7日也舉辦高雄國際機場新航廈計劃指標性工程—東側立體停車場工程動工典禮，完工後可提供超過2300個汽、機車停車位，活動由“交通部長”陳世凱主持，綠委許智傑、李昆澤、賴瑞隆、邱議瑩、林岱樺等人到場支持。民進黨籍高雄市長陳其邁因議會總質詢備詢因此無法到場。



針對小港機場改建議題，陳其邁7日透過議會答詢時表示，5年前若講24小時國際機場時間太早，但近年南部、高雄變化很快，全世界貨運狀況也變化很大；南科現在產值超過竹科，高雄將有5座半導體廠，很多設備、材料等供應鏈廠商進駐，屏東也將建設科學園區，未來1奈米廠還可能落腳南部，整體而言南部產業發展非常快。

