兩蔣陵寢更名　桃園市府：鄭文燦任內怎沒改

桃園市政府。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園5月7日電（記者 盧誠輝）台“國防部”近日公告修正兩蔣慈湖、大溪管理要點，把兩蔣“謁靈”、“陵寢”等用詞刪除。對此，兩蔣文化園區所在地的桃園市政府表示，中央、地方均已經歷過多次政黨輪替，兩蔣文化園區去政治化已經是多數人共識，呼籲中央不要政治思維來處理此一議題。



台“國防部”4月22日公告修正兩蔣慈湖、大溪管理要點，將“謁靈”用語修正為“入營”，並刪除“陵寢”字樣，改以“營區”概括全域，以落實轉型正義。使用長達50年之久的“謁靈”、“陵寢”用詞走入歷史。



桃園市政府指出，“國防部”在綠委質詢相關議題後，突然更改相關用語，動機實在很難讓外界理解。為何蔡英文與民進黨籍前桃園市長鄭文燦任內都沒有轉型正義問題？但到了國民黨籍桃園市長張善政時期，又突然有轉型正義的問題呢？



桃園市政府提到，鄭文燦任內曾提過兩蔣文化園區是當年前呂秀蓮擔任桃園縣長任內所設置，目地其實就是為了卸除個人威權崇拜，是基於歷史文化及觀光價值。鄭文燦也提到兩蔣雕塑公園，早已卸除威權崇拜的意味，可以基於觀光的理由保留。



桃園市政府強調，桃園市政府管轄部分本就以“兩蔣文化園區”為名，此次“國防部”調整用語，不影響既有營運，市府將持續維護並提升園區的歷史文化內涵與觀光價值。具歷史意涵的觀光景點是地方政府吸引旅客的重要資產，期盼中央以民生需求為施政重點，才能創造中央與地方的雙贏局面。