桃園市府賀母親節　張善政邀市民大聲說出愛

桃園市長張善政今日與市民同樂，提前歡度母親節。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園5月7日電（記者 盧誠輝）本周日是母親節，中國國民黨籍桃園市長張善政為提前慶祝母親節，今日特別化身“神秘關主”在桃園市政府一樓川堂與市民同樂，透過趣味體驗和挑戰遊戲，讓市民大聲向媽媽說出愛，也能免費獲得精選好物，張善政也祝福全天下媽媽母親節快樂。



張善政今日出席桃園市政府“智慧1號店”舉辦的“Smart Mommy”快閃活動，和市民朋友同樂，一起為媽媽送上最甜蜜的祝福。



張善政表示，本周日就是母親節，市府舉辦母親節快閃活動，邀請市民朋友到桃園市政府一樓川堂同樂，市民朋友透過“愛的告白”與“互動闖闖”遊戲，一方面可大聲說出對媽媽的愛意與感謝，另一方面還可獲得香甜可口的棉花糖桶與精選好物，他也要祝福全天下的媽媽母親節快樂。



桃園市政府指出，為配合母親節節慶氛圍，期間限定自5月7日至5月9日，“智慧1號店”與桃園在地百大青農及花店合作，於智慧販賣機推出康乃馨盆花與單支花束，讓市民朋友輕鬆選購母親節花禮，展現對媽媽的心意，讓感動持續延伸。



桃市府新聞處長羅楚東說，智慧1號店不僅是創意展售平台，更是傳遞情感與溫度的媒介。未來將持續結合節慶與城市議題，推動創意活動，打造溫暖、有感的智慧生活體驗。溫馨五月，邀請市民朋友及親子家庭一同在“智慧1號店”，留下與媽媽最難忘的回憶。