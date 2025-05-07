柯建銘出席中常會了　稱身體沒問題

民進黨團總召柯建銘與綠委林俊憲、新北市議員戴瑋姍搭電梯上樓。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月7日電（記者 黃筱筠）久未露面的民進黨“立法院”黨團總召柯建銘今天出席民進黨中常會，媒體看到問候，好久不見，身體怎麼樣？柯則說，沒問題，哪有怎麼樣。媒體追問怎麼看待“經濟部長”郭智輝的事情，柯也說，“不必問我這些，我不會回答”。



民進黨中常委、賴清德子弟兵林俊憲看到柯建銘出席中常會，也親切喊了一聲“老大”，兩人就一起進到電梯裡。



“經濟部長”郭智輝近日遭爆，就任“經濟部長”後，多次內部與公務宴客都選在自家經營的崇越集團旗下餐廳，日前宴請AIT人員，餐費加伴手禮總開銷約達22萬元，被質疑公私不分。



民進黨英系中常委、“立委”王世堅出席中常會前也被問到相關郭智輝的議題，王世堅說，只要是為台灣好，且他個人出錢，這無妨，這是好事。但畢竟我們的體制，如果是以“部長”身份邀請，應該用公費來支付才對。既然用公費支付，那當然就不能去他個人的餐廳，這當然是這樣。



王世堅也說，不過郭智輝這個例子有一點可以被理解，因為他畢竟是用他自己的錢，而且他是出於善意的，他並沒有任何惡意，也不是說在為他的餐廳打知名度，因為他不必要嘛，餐廳不必要再打什麼知名度。



至於郭智輝是否是“內閣”第一批改組名單，王世堅說，如果是以郭發言，當然他會被列為第一對象，不過如果以他進步的程度，投入經濟政策、產業政策的努力的程度而言，其實郭智輝是一直在進步。



王世堅表示，在發言的部分，其實郭智輝也有收斂，所以他倒是覺得，因為畢竟還不到一年，而且現在“國事”如麻，我們只希望說郭智輝擔任“部長”，以及每一位“部長”不但要進入狀況，而且要非常投入，要能夠熟悉掌握自己“部會”的政策。



王世堅突然說，其實個人對郭智輝，一開始是不喜歡他的，因為不喜歡這樣個性，但是如果深入理解郭，會覺得郭智輝是有能力的。