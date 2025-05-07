林俊憲再指陳亭妃有藍軍支持　賴清德很清楚

林俊憲受訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月7日電（記者 黃筱筠）民進黨台南市長初選鬥爭浮上檯面，對於賴清德子弟兵、“立委”林俊憲指控民進黨“立委”陳亭妃有國民黨介入幫忙，陳上週在中常會希望兼任主席賴清德要主持公道，但遭到賴以林未到場冷處理。林俊憲今天出席中常會前受訪說，其實台南的事情不需要跟主席報告，賴清德很清楚，台南過去發生什麼事情、現在發生什麼事情，什麼是事實，賴清德還需要人家跟他報告嗎？



林俊憲說，別的地方他不曉得，台南賴清德最清楚，甚至很多過去發生的事的時候，賴清德也是當事人，例如賴清德當市長的時候發生議長跑票，賴清德是當事人，那怎麼會不清楚。



陳亭妃上週雖然在中常會要賴清德主持公道，但低調並未受訪。今天中常會開始前也未見陳亭妃從正門進入。



至於上週陳亭妃要申冤，黨主席幫你講話。林俊憲表示，他講台南的事情都是事實，很多民眾都知道、也看到，他本人也看到。國民黨的議員好幾次，上台都公開喊話，叫民眾在民進黨出初選要支持陳亭妃，連他在場他們都這樣講。國民黨議員辦活動攤位插的都是陳亭妃的旗子，“我從來沒有看過這種狀況”。



林俊憲說，國民黨那幾個議員專門在辱罵民進黨或者是賴清德的，像是國民黨的蔡育輝等，他們這幾個國民黨議員都很公開，他只是點出這個事實，他要呼籲的是國民黨不要插手民進黨市長初選。



陳亭妃對外說要黨內大家要競爭不是鬥爭。林俊憲表示，當然大家要團結，所以我們黨內同志大家團結，不要讓外力來介入，不要讓國民黨來見縫插針。他才呼籲，黨內同志不要跟國民黨站在一起，我們黨內同志大家自己來競爭，黨內有初選的民主機制，不要讓國民黨插手進來。