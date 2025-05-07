罷免高虹安二階送件　黃國昌：全力守新竹市

民眾黨主席黃國昌。（中評社 資料照） 中評社台北5月7日電（記者 鄭羿菲）停職中、已退出台灣民眾黨的新竹市長高虹安遭到罷免，民眾黨主席黃國昌7日於中央委員會裁示，新竹一定要守下來，中央黨部也會全力協助支援。



新竹罷免團體4日前往選委會送出罷免新竹市長高虹安、罷免國民黨“立委”鄭正鈐的二階連署書，各有5萬多份，共10萬4550份。



高虹安涉嫌詐領“立委”助理費案，台北地方法院去年7月依貪污治罪條例等罪判7年4月徒刑，褫奪公權4年。北院認定，高虹安犯罪所得11萬6514元。高虹安被停職後，現由副市長、台灣民眾黨籍邱臣遠代理。高虹安罷免案一旦成立，民進黨政府將指派代理市長。



針對新台幣日前狂升，黃國昌表示，賴清德才公開向民眾說“台美談判沒有觸及匯率”，結果韓國央行行長公開受訪提及“美國和各國討論匯率問題”，請賴清德出面承諾，未來台美經貿談判不會觸及匯率，不會犧牲台灣的利益。



台灣民眾黨7日中午舉行中央委員會，會後以“別Lie皮！ 賴清德請向民眾承諾：台美談判不觸及匯率”為題發出新聞稿。



黃國昌表示，堂堂的“行政院長”卓榮泰竟然不敢承諾未來對美談判不涉及匯率問題，既然卓榮泰沒有擔當，那就請賴清德出面承諾。



民眾黨公職在中央委員會中表達對匯率的擔憂，並轉達各地企業遭遇的困境，但“賴政府”似仍不願意向民眾說明真相，就連台美有沒有觸及匯率問題，也讓百姓人心惶惶，這也應證了昨日民眾黨所述：“台灣人對台灣有信心，但對民進黨政府沒有信心！”

