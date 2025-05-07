兩石虎寶寶1個半月大　台北市動物園邀命名

2隻雌性石虎寶寶1個半月大了，園區邀請民眾至官方臉書活動貼文留言命名。（台北市立動物園提供） 中評社台北5月7日電／台北市立動物園7日表示，石虎媽“春捲”生下2隻雌性石虎寶寶“雙姝捲”1個半月大了，邀請民眾至官方臉書活動貼文留言命名，按讚數最高前2組可以進入最終“候選名單”。



動物園今天在臉書上以“捲捲報到！虎你來命名”為題發文，公布園內收容的石虎媽“春捲”3月22日平安生下的2隻石虎寶寶已1個半月大，並完成初次健檢，確認都是雌性。



動物園說，這已是石虎媽“春捲”的第三胎，所以“雙姝捲”被媽媽照顧得很健壯，檢查時還會威嚇獸醫、保育員，保有野生動物不親近人的特質，有利其生存。未來會比照她們的兄姊，在4個月大後前往農業部生物多樣性研究所展開野放前的訓練。



在此之前，動物園邀請民眾一起為這對石虎寶寶命名，即日起到10日止，至動物園臉書活動貼文的下方留言，寫下心中屬意的一組兩個名字，同時簡述緣由或祝福，並要加上“#捲捲報到虎你來命名”。



動物園說，按讚數最高的前2組，將可與動物園石虎照養團隊提名的“捲心蛋”和“捲心糕”、生多所提名的“捲毛”和“捲尾”，以及推動“台灣原生動物守護計劃”的和泰集團的提名組，一同角逐最終名字，參與提名者有機會抽中和泰汽車提供的“虎力”小物。



動物園補充說明，“春捲”是其透過農業部林業與自然保育署野生動物救傷收容平台，跟生多所合作石虎保育繁殖計劃所收容的個體，2021年因遭受車輛撞擊留下後遺症，石虎爸“呆頭鵝”則於2024年受傷失去右後肢，經照養團隊配對成功，今年春天產下2隻寶寶。