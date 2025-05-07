民進黨：不撥補台電是讓產業雪上加霜

民進黨召開“藍白棄產業不顧經濟 刪台電撥補只會撒幣”記者會。（照片：民進黨提供） 中評社台北5月7日電／針對“行政院”提出因應當前國際情勢挑戰4100億特別條例，藍白兩黨各自提出對案刪除“國土安全”韌性新台幣1500億元預算及撥補台電新台幣1000億元。民進黨7日由發言人吳崢、韓瑩，召開“藍白棄產業不顧經濟 刪台電撥補只會撒幣”記者會，指出政府撥補台電新台幣1000億元，確保供電穩定與電價平穩才是關鍵，也獲產業界支持，藍白刪除台電撥補無助台灣產業面對變局；並強調台美關稅談判並無涉及匯率議題，在野黨不應傳遞錯誤訊息製造匯率市場波動。



吳崢表示，面對國際情勢快速變化，社會關心的是對中小企業、出口產業的衝擊，因此“行政院”已經提出4100億的特別條例來因應，非常遺憾國民黨和民眾黨並不支持，其中針對照顧民生、穩定物價的台電撥補1000億，在藍白版本中皆被刪除。藍白刪除台電撥補，就是存心要台電調漲電價，“行政院”在雪中送炭，台灣的在野黨卻是意圖要讓中小企業雪上加霜。



韓瑩強調，面對國際變局，政府要支持產業，其中如何支持，產業界也非常關注，“行政院”提出撥補台電1000億，支持台電整體營收，緩解國際能源原料價格飆升的壓力，穩定電價更能穩定物價，受到產業界普遍支持，如果只是如同藍白提出的普發現金大撒幣，更不能解決現在面臨關稅、匯率的問題。



韓瑩批評，在野黨近期出相當多圖卡來扭曲有關台電的事實，先前台電多次強調，近期虧損主因，是由於俄烏戰爭影響，國際燃料價格飆升，電價上漲更是全球普遍的狀況；在野黨更造謠連續三年補貼，共4200億，但電價仍然上漲，這是誤導性的說法，因為只有約500億是真正用來彌補虧損的補貼，另外約2500億實屬增資性質，並非用來壓低電價。



韓瑩強調，供電穩定維護民生是社會最大共識，台電為了民生穩定，自從俄烏戰爭以來，已吸收民生電價成本近2600億元，政府提出台電撥補1000億元，目的在於確保供電穩定與電價平穩，對於民生與產業運作至關重要。然而，若特定人士一方面將核能視為解決發電成本、空汙與虧損的萬靈丹，另一方面卻反對、批評其餘所有能源選項，對台灣能源轉型毫無助益。

