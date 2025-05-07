朱立倫籲賴向新加坡總理黃循財學習　勿舔美

國民黨主席朱立倫。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月7日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席朱立倫今天下午主持中常會，恭賀新加坡總理黃循財所屬人民行動黨贏得國會大選，得票率逾65%。朱也呼籲賴清德，向黃循財多學習，挺起胸膛，多一點脊梁骨，為自己國家講幾句真話。



朱立倫強調，不管是黃循財，或是加拿大、澳洲領導人，都用相同態度應對經貿戰，因為只一面倒欺瞞民眾、舔美跪美，出賣自己國家的政黨將被拋棄，民進黨現在作為完全成美國政府發言人，未談先跪、未談先送。



國民黨今天下午召開中常會，朱立倫在會中發表談話，針對近來台幣狂升值以及面對美國關稅等危機做出以上表示。



朱立倫強調，黃循財敢於說出不受歡迎的事實，對美國經貿戰表達嚴正立場，並告訴新加坡國民實話，提醒新加坡全國將面臨嚴峻的經貿戰爭，把挑戰都明確說出來，獲得國民肯定，高票連任。



朱立倫接著話鋒一轉批評執政的賴清德，他說，在面對全球經貿戰爭的今天，如果是一面倒的欺瞞民眾，而且一面倒去舔美跪美，不顧人民的利益出賣自己的“國家”，最後一定會被你的選民拋棄，而民進黨的作為到目前為止，幾乎就是如此，完全變成美國政府的發言人。



朱立倫也痛批賴清德變成“股市名嘴”，稱台美談判沒觸及匯率議題，還怪在野黨講話造成新台幣暴升，結果被韓國央行行長打臉，日本、韓國、越南都受到來自美國的匯率壓力。



朱立倫認為，近兩周台灣就會收到美國財政部的匯率報告，被列入嚴重觀察名單，這叫沒有壓力嗎？賴清德怎麼可以睜眼說瞎話，報喜不報憂，或許這次談判還沒觸及這議題，但匯率議題一定在談判內容當中，美債也一定在談判內容當中。



朱立倫說，“央行”外匯局長都承認，這次新台幣猛升值，讓外匯存底損失一兆元以上，這些都是人民的錢。但“賴政府”上任一整年，對內鬥爭，對外無能，只會打自己人、打在野黨，家暴起來比什麼人都狠，對外卻是“跪族冠軍”，賴清德可不可以為自己的“國家”說幾句真話？