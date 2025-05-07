發了！大陸五一長假7千陸客遊金門

金門縣觀光處統計，大陸五一長假約有7650名陸客持旅遊簽，造訪金門。(金門縣政府提供) 中評社金門5月7日電／金門縣觀光處統計，中國大陸五一長假期間有約7650名陸客持旅遊簽造訪金門。台灣民眾黨籍金門縣長陳福海說，觀光是金門重要發展支柱，唯有全面提升旅遊服務品質，才能有效拓展陸客以外市場。



五一連假期間，金門湧入大量陸客，觀光人潮洶湧，讓平日沉寂的金門街頭熱鬧非凡，旅宿、特產、租車、商場、飲食等產業全面受惠，當中旅宿平均入住率近5成，商家普遍反映業績明顯提升，都笑呵呵。



大陸五一長假5天期間，持旅遊簽至金門陸客達7650人，其中自由行旅客占比約95．9％。交通方面，金門縣台灣好行各路線載客率達74．75％，相較2024年同期提升30％載客率。



在2024年5月27日，縣府觀光處為促進金門觀光永續發展，在交通部觀光署協助下，成立金門觀光圈，透過有系統整合金門在地產官學資源，提供跨區域、跨產業觀光交流媒介並擴大行銷能量，打造金門成為讓人想要多次造訪，且更獨具特色旅遊目的地。



在2025年3月更同步升級為金門觀光區，成為七大“區域觀光品牌”之一，希冀將遊程規劃結合在地資源與政府補助，並與交通業者以及旅遊品牌共同合作，解決旅客在地交通與在地產品行銷等問題，藉此帶動各項產業串聯，進而得吸引更多海內外旅客前來金門旅遊。



金門縣觀光處6日透過新聞稿表示，五一長假含陸客及金門人等共有1萬2380人利用小三通到金門，相比2024年約6302人成長近1倍，但相較2019年COVID－19疫情前同期的約1萬8149人數仍有差距。

