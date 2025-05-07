朱立倫嗆賴清德　在做希特勒做的事情

國民黨主席朱立倫。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月7日電（記者 張嘉文）5月8日是二戰“歐戰勝利日”80周年，賴清德將舉辦紀念活動並發表演說。對此，中國國民黨主席朱立倫今天表示，賴清德是忘了二戰時“中華民國”是戰勝國，戰勝日本、讓日本投降的日子是8月15日，軍人節9月3日就是抗戰勝利紀念日。



朱立倫並強調，二戰的德國、義大利、日本，這些軸心國都是法西斯主義，希特勒跟墨索里尼都是靠民主選舉選上的，他們借民主之名，動用司法手段一一消滅在野黨。賴清德今天對在野黨的所做所為，“就是在做希特勒做的事情。”



朱立倫說，今年也是台灣光復80周年，民進黨不要脫中入北，荒謬到以為台灣今天已加入歐盟，只記得5月8日是歐戰勝利80周年，而忘了我們如何打敗日本贏得抗戰的血淚史。



國民黨今天下午召開中常會，朱立倫在會中發表談話，針對賴清德將在明天的二戰“歐戰勝利日”舉辦紀念活動一事做出以上表示。



朱立倫也說，更重要的是要以歷史為鑒，二戰當時的德國、意大利、日本這些軸心國都是法西斯主義，尤其最著名的希特勒和墨索里尼都是靠民主選舉選上，然後借民主之名動用司法手段，一一消滅在野黨。



朱立倫強調，最後所有在野黨都被抓起來後，他們就變成完全的獨裁者，今天賴清德對在野黨的所作所為，大家要記住，他就是在做希特勒曾做的事，要紀念歐戰勝利80周年，應該要消滅這些獨裁者，消滅法西斯，但是賴清德在做法西斯、在做獨裁者的事情，這是必須提出來歷史最重要的一個借鑒。