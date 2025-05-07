台南藍軍徵志工時薪3百　綠諷刑責風險加給

被鎖定罷免的綠委林俊憲6日在臉書發文批評藍營招募罷免志工。（圖：林俊憲臉書） 國民黨台南市議會黨團發言人、議員蔡育輝。（中評社 資料照） 中評社台南5月7日電（記者 蔣繼平）大罷免如火如荼進行中，台南罷免綠委林俊憲、王定宇目前正在進行第二階段連署，國民黨台南市議會黨團啟動“全面罷綠”進行熱戰，還擴大招募志工並祭出新台幣300元時薪。被鎖定罷免的綠委林俊憲嘲諷，基本時薪190元，那多出的110元是“刑責風險加給”？



國民黨台南市黨部副主委莊占魁從3月被羈押至今，黨務無法順利推動，現由國民黨市議會黨團接手罷免綠委林俊憲、王定宇二階連署，並於上週開記者會“全面罷綠”，本週再喊出“全面召募志工”與“擴大徵求連署站”。罷免林俊憲、王定宇二階連署截止日是6月10日，目前均喊出目標5月底前各衝到3萬份。



針對國民黨台南市議會黨團公開招募罷免志工並給時薪新台幣300元，被鎖定罷免的綠委林俊憲透過臉書發文質疑“國民黨台南市黨部被收押黨工不是才兩人？”文中並指出，190元是基本時薪，那多的110元是什麼？叫做“刑責風險加給”。他不忘反諷“天下沒有白吃的午餐，尤其畢業季快到了，慎防求職詐騙，千萬小心”。



國民黨台南市議會黨團發言人、議員蔡育輝則反擊，招募志工並非為營利，而是考量志工若住在其他區，需至仁德、東區等地點工作，本來就應該補貼交通、餐費、飲品、投保意外險，而且最重要的工作是核對資料，避免連署時寫錯。他也提到5日宣布後，目前已經有7個人報名面試，希望有興趣的年輕人來投入。



“被政治攻擊沒關係，但希望能公平競爭！”蔡育輝表示，台南市黨部因為被查辦，黨工擔心有串證之虞，目前幾乎無人上班導致停擺，才會由市議會黨團來主動協助第二階段罷免，但是逢開議期間，議員仍需兼顧開會，才會需要仰賴志工的協助，會前布置現場、協助填寫、核對資料等都需要人手。