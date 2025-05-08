王信文語中評：美國施壓亞幣升值非空穴來風

彰化師範大學全球創意創新創業研究中心主任王信文。（中評社 方敬為攝） 中評社彰化5月8日電（記者 方敬為）新台幣兌美元匯率幾日內劇烈動盪，背後是否有美國施壓，引發議論。彰化師範大學全球創意創新創業研究中心主任王信文接受中評社訪問表示，雖然無法證實，但美國要求的可能性確實非空穴來風，包括韓國央行行長李昌鏞對外稱美方有向韓國“談論匯率”，加上美元走弱對美國的出口有利，符合美國總統特朗普扶植本土製造業的目標。



王信文指出，對台灣等亞洲經濟體而言，貨幣升值，必當衝擊出口表現，對於營收中高度依賴出口的廠商而言，勢必面臨龐大匯率損失，倘若無法穩住匯率，繼續升值，無法調節的業者恐怕會不堪負荷，經濟泡沫化的風險也隨之升高。



王信文，交通大學管理學博士，彰師大三創暨管理科技研究中心主任、智富經營管理學會榮譽理事長。曾任北京大學光華管理學院調研學者、美國柏克萊加州大學訪問學者、美國加州大學爾灣分校短期研究員等職，研究專長包括國企跨境電商策略、大數據行銷決策、區塊鏈、資通訊5G整合與智慧機械等。



針對近期新台幣以驚人速度大幅升值，王信文表示，趨勢相當罕見，過去兩日內強勢拉長升值曲線，這背後既有市場對貨幣政策的預期，也與美台關稅談判、美元走弱和國際資金調節息息相關。



王信文指出，每1美元兌新台幣從今年3月的33元，至5月初已迅速升至31元以下，5月5日盤中一度強勢突破30元大關，直抵29.7元，是近兩年來的最低水準，累積升幅逾10%，創下史詩級行情。相較於過去緩步的升值趨勢，這次出現“暴力升值”主要源自市場對“央行”維持匯率自由浮動、不輕易干預的信心，同時也反映了外界對於台灣不希望被美方指控操縱匯率的敏感情緒。



他說，有分析認為，這波升值部分是因為美國對亞洲貨幣的操縱指控不斷升溫，讓市場擔心台幣貶值將成為美國在關稅談判時對台施壓的籌碼，因此台灣“央行”寧可放手讓台幣快速升值以示“誠意”；也有人懷疑，台灣可能因為某種潛在協議下同意匯率升值，雖然官方已多次澄清，並非外力介入操盤，也並非特定政黨或個人意志所致，但相關現象確實罕見，不免啟人疑竇。