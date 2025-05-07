台幣升到哪？民進黨：多數機構預測28到33

民進黨發言人吳崢、韓瑩（右）召開記者會。（照:民進黨提供） 中評社台北5月7日電／民進黨發言人吳崢、韓瑩今天召開記者會，痛批在野黨引用韓聯社報導打臉賴清德，錯誤解讀，製造恐慌。針對網傳台幣兌美金匯率升值到13：1元的說法，韓瑩表示，目前台幣升值到13元說法並不具任何現實基礎，現在多數機構預測台幣匯率，大概會在28到33之間，匯率波動情形，政府也都有準備，市場不需過度恐慌，也不願看到特定人士藉由匯率問題進行操作。



民進黨中央黨部今召開“藍白棄產業不顧經濟，刪台電撥補只會撒幣”記者會，由發言人吳崢、韓瑩出席說明。



就近期匯率市場波動議題，吳崢駁斥中國國民黨籍立委王鴻薇引用韓國央行行長李昌鏞言論的錯誤解讀。吳崢說，中經院院長連賢明特別找到王鴻薇所聲稱引用的韓聯社報導，並將韓文翻譯：“這次匯率之所以下跌這麼多，是因為當美國與個別國家會面時談論匯率時，市場將匯率解讀為匯率升值的壓力訊號”，亦即韓國行長的原意是指美韓談判時，市場將其解讀升值壓力訊號，根本不是王鴻薇所指美國逼迫韓國升值匯率，兩者解讀說法天差地遠。



吳崢又說，包括日本財務大臣加藤勝信也就日美關稅雙邊會談議題指出，美國並未針對匯率向日本施壓升值。



吳崢指出，對照國民黨主席朱立倫一再宣稱台幣若升值，出口會很慘，一再恐嚇社會大眾；但面對高度波動的匯率市場，消息面對市場影響甚大，國民黨卻一再引用錯誤的假訊息，以魚目混珠方式企圖影響投資者信心，如因此造成投資者損失，難道國民黨承擔得起？