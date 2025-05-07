在這裡宴AIT惹議　郭智輝：自掏腰包有錯？

台“經濟部長”郭智輝。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月7日電（記者 張穎齊）台“經濟部長”郭智輝近日遭爆料，任內多次內部與公務宴客安排在自家經營的崇越集團旗下餐廳，日前密宴AIT餐費加上伴手禮約花費22萬元新台幣，被質疑公私不分。郭智輝7日駁斥，這邏輯真的很唐突，都是他自掏腰包、沒圖利，慰勞同仁、還有謝謝AIT幫忙台灣投資美國，有錯嗎？



《鏡週刊》爆料郭智輝就任“部長”後，多次邀請“經濟部”官員、公務往來對象，甚至AIT人員，前往崇越集團旗下餐廳進行會議或聚餐活動，有公私不分、甚至有圖利崇越之嫌。



Yahoo TV節目《齊有此理》7日播出郭智輝專訪回應此事，郭下午出席“Taiwan Next前瞻‘國家’智庫成立大會”也被問到相關問題。



郭智輝表示，這餐廳是他以前的公司、崇越底下的“安永生活”，以健康飲食為主，在學校、榮民總醫院美食街都有，他常去吃，這與他個人和家族無關。崇越有20幾家子公司，安永生活無法圖利到崇越，他都謹守上市櫃公司規範，他雖是安永的股東，但就不能來消費？周刊爆他用這家餐廳招待“經濟部”貿易署同仁、AIT朋友，但美國希望台灣投資美國，是他組團帶隊聯絡台灣廠商，所以要請貿易署幫忙，更藉此機會謝謝AIT及慰勞同仁，大家是吃自助餐，且完全都他自掏腰包。



郭智輝說，批評他這點的邏輯，真的有點比較唐突，他母親節也會購買安永生活公司的產品，比如膠原蛋白面膜、果凍、護手霜。若他是用“經濟部”的錢、公款，那就不應該，但這是他自己請客，有錯嗎？他很難接受這樣的指控。

