國民黨：已做好被搜索準備　沒在怕

國民黨發言人楊智伃（中）在中常會後接受媒體聯訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月7日電（記者 張嘉文）檢調偵辦罷免綠委連署涉偽造文書案，傳下一步劍指中國國民黨中央黨部，甚至最快本周就會搜索組發會。對此，國民黨發言人楊智伃今天表示，組發會早在處理連署過程，就已經變成指揮作戰中心，檢調若至中央黨部搜索，會依法配合。但會開直播，就是讓大家看見“我們沒有在怕”、“我們沒有做錯任何事情”。



國民黨自本周一上午起，以組發會為場地新開直播節目，外傳目的就是希望如遇檢調上門搜索，能第一時間放送相關畫面，訴諸社會輿論甚至是國際媒體。另外，國民黨中常會今天邀請曾任多年檢察官的不分區“立委”吳宗憲專題演講，向黨主席朱立倫、黨務幹部、黨工和中常委傳授“教戰守則”。



楊智伃在中常會後轉述時，針對媒體提問相關事件表示，國民黨對檢調可能的搜索或羈押動作，都“已經做好準備”，一切光明磊落，坦蕩蕩、開大門走大路。



文傳會主委林寬裕表示，對檢調具體行為會配合，但會維護自身權利。



媒體詢問，是否擔心具“立委”身分的組發會主委許宇甄也遭羈押？楊智伃回應說，與其說擔心許，她也擔心自己會被關進去，也可能是國民黨任何人。



有媒體報導，若國民黨中央遭搜索，將開國際記者會應對？林寬裕則回應，國際部定期與海內外媒體有簡單背景說明，常態性辦理中，若有記者會也是一致性規劃，並沒有要針對任何特定的事情。



另外，北檢偵辦罷免民進黨“立委”吳沛憶、吳思瑤的提議案涉及不實連署，今傳喚召集人賴苡任和領銜人李孝亮出庭，外界則認為兩人都已被國民黨當成“棄子”。



楊智伃說，不管是北市還是其他地區，都給予最充足的幫助，也非常不捨第一線的年輕人遭受綠營攻擊。跟李孝亮、賴苡任都是很好的朋友，都有保持密切幫助，有需要幫忙時都很願意提供。



楊智伃強調，民進黨透過司法小案大辦，針對國民黨的各縣市黨部搜索、羈押，國民黨早已不是泱泱大黨，用最少的資源做最多的事情。現在因為搜索案件，黨中央又要去重新做人力調整，因為重點還是團體戰。朱立倫有下達軍令，希望全台民代跟黨部都全力協助，在這艱難時刻，一起團結力抗獨裁政府。