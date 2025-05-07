台灣前瞻智庫成立　郭智輝、彭啟明出席

左起台北商業大學資訊與決策科學研究所榮譽講座教授張瑞雄、“環境部長”彭啟明、前“經濟部長”黃營杉、“經濟部長”郭智輝、台北大學資工系特聘教授林道通、資訊管理研究所特聘教授汪志堅。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月7日電（記者 張穎齊）Taiwan Next前瞻智庫7日舉行成立大會，由前“經濟部長”黃營杉擔任智庫總召，邀集“經濟部長”郭智輝、“環境部長”彭啟明及多名學者出席，研討全球經貿、美國關稅戰、半導體衝擊等議題，現場約有100多人。



Taiwan Next 前瞻智庫為民間組織，由前“經濟部長”黃營杉擔任總召集人，台北大學汪志堅教授擔任負責籌組聯絡。智庫成員由不分黨派各領域的專家學者組成。未來將不定期舉行座談，邀產官學界以宏觀視野討論世界變局與台灣的因應對策。



Taiwan Next前瞻“國家”智庫7日下午在張榮發基金會國際會議中心舉行成立大會，與會者有智庫總召、前“經濟部長”黃營杉、“經濟部長”郭智輝、“環境部長”彭啟明、台北大學資工系特聘教授林道通、台北商業大學資訊與決策科學研究所榮譽講座教授張瑞雄、台北大學資訊管理研究所特聘教授汪志堅、台達電子副總裁周志宏、禾聯碩董事長蔡柏毅、台達能源總經理張立業、台灣微軟總經理陳守正、一之軒董事長兼創辦人廖明堅、關鍵評論網媒體集團總經理楊玉玲、政治大學金融系名譽教授廖四郎、台灣大學公共衛生系教授蘇喜、日本名古屋觀光文化交流特命大使西川淑敏等。



黃營杉致詞表示，在國際局勢急遽變動、地緣政治風險升高的當下，台灣正面臨前所未有的挑戰與轉型壓力。面對台海情勢緊張、全球經貿與關稅環境重組，以及人工智慧、半導體與新興科技所驅動的產業變革，台灣下一步該如何走，需要更深層的前瞻思維與策略規劃。



黃營杉強調，智庫由學者們自發組成，是一個純粹的民間智庫，將不會接受政府或政黨的補貼，也不會申請任何政府單位或公部門的計劃，是超越黨派，以台灣主題為優先。而面對國際情勢、美國對等關稅等議題，不能袖手旁觀，也不能讓一些要選舉的人去炒作，智庫是可接受被批評的。



郭智輝致詞笑說，他最近常脫稿演出，面對急遽變動時刻，必須積極應對美國關稅，這影響台灣經濟成長率，“經濟部”提出出口支持方案，對中小微企業加碼補助，產業座談會即時較低衝擊。也實施境內關外、境外關內、加速AI轉型，以確保經濟韌性，“經濟部”也推訓練5萬名AI人才訓練計劃，培訓1年、企業服務2年，台灣今年在全球AI排行進到第21名，日本是14名、新加坡第3名、中國第2、美國第1，他希望2027年台灣能趕上第3的新加坡。



彭啟明致詞說，在民間時可看較長一點的規劃，但他到政府機關服務，每天都是打仗，應對新聞媒體，公務待遇也沒民間彈性，因此最重要是戰略，而不是回應一些雕蟲小技的議題，也不要開電視看風花雪月，他來公部門修行，續推淨零減碳，但面臨公務預算被刪、凍，還是需要穩定冷靜應對。



主持人汪志堅表示，針對美國總統特朗普的對等關稅，這是場試金石論壇去釐清分析，另外也探討面對新台幣升值狀況。