國民黨批李進勇：先射箭再畫靶　羅織罪名

國民黨文傳會主委林寬裕接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月7日電（記者 張嘉文）“中選會主委”李進勇今日面對中國國民黨“立委”質詢時，被問及40年前曾涉偽造文書案，他反嗆這“無助掩飾國民黨組織性犯罪”。國民黨文傳會主委林寬裕對此表示，“中選會”作為超然公正的獨立機關，用這樣的字眼，不是充分證明有心的“賴政府”用羅織罪名、組織犯罪的名義來偵辦在野黨？



國民黨發言人楊智伃則批評，李進勇不但是先射箭、再畫靶，“中選會”是超然機關，現在卻當自己是法官，要對國民黨定罪。這不是妥妥地綠色恐怖、政治辦案？李進勇和“法務部”不斷再次證明，他們就是要用司法清算在野黨。



國民黨今天下午召開中常會，林寬裕和楊智伃在會後轉述時針對媒體提問做出以上表示。



對於李進勇被質疑違反無罪推定，林寬裕表示，李進勇和“法務部長”鄭銘謙答詢時，使用的字眼竟一模一樣，可見他們希望對抗國民黨最好的方法，就是想到一個罪名，就全力朝這個罪名偵辦。



楊智伃則說，所謂“組織犯罪”要件是針對殺人、擄人、毒品等重罪，“中選會”把這麼大的重罪硬扣在國民黨身上，如同台北市黨部主委黃呂錦茹被以“政治立場”和“使用通訊軟體可能串供”作為駁回抗告理由，這不是妥妥地綠色恐怖、政治辦案嗎？



另外，國民黨主席朱立倫上周透露，黨內最新民調，北市5位藍委面對罷免都很安全。但台北市黨部代理主委、台北市議長戴錫欽今天提及，現在民調雖然相對穩定，但必須強調“一點都不安全”，如果投票率產生懸殊狀況，台北5席還是有可能會被罷免。



林寬裕對此表示，朱、戴說法沒有不一致，朱立倫是提及一般民眾接受議題的喜好厭惡程度，但這能不能轉化為實際投票，關鍵還是會不會出來投票。不可否認的是，國民黨還是要把不同意票催出來，希望支持者和中間選民對於不平等的大罷免，用具體行動維護反對聲音。