黃營杉：美高關稅等於課自己　仍需台高科技

前“經濟部長”黃營杉接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月8日電（記者 張穎齊）美國總統特朗普發動關稅戰，前“經濟部長”黃營杉接受中評社訪問分析，美國課高關稅，其實也是在課自己百姓的關稅，因導致物價上漲、通貨膨脹，轉嫁到自己身上；美國即便可能課台灣高關稅，但仍需要台灣高科技，還是很有競爭力。



黃營杉表示，特朗普企圖用關稅作手段要翻轉美國在全球的經濟地位，會產生系統性連鎖反應，這不是那麼簡單的事，關稅一旦升到一定的門檻，那對出口美國來說就是放手、要找生路，因此會轉移到其他地方，同時也影響到其他國家賣商品給美國時，要思考如何調整價格。



現年84歲黃營杉，出生於彰化，政治大學企業管理博士。是陳水扁時期的“經濟部長”、台電董事長、台灣菸酒董事長，曾任大葉大學董事長、台北大學首任商學院長、企業管理學系教授兼所長主任、美國聲寶公司副總裁、中華彩色印刷總經理、羽田機械關係企業執行長等。現為Taiwan Next前瞻“國家”智庫總召集人。



黃營杉向中評社說，美國對中國課高關稅，漫天喊價，中美是顛倒過來的，中國經濟量體大、做內需，因此也讓人關注中國的經濟成長率是否能高？中國其實也是有要靠國際分工的部分，當然美國關稅戰對中國的影響比對台灣還大。



黃營杉說，美國對台灣，仍需要台灣的高科技，台灣半導體、高科技、晶片代工等還是世界排名前面，美國雖可能課台灣半導體關稅，但台灣還是有競爭力，美國如此下去，也等於課到自己，不得不轉嫁到自己老百姓身上、自己吞後果；反觀台灣小，在全球到處討飯吃，已練得一身功夫，韌性、彈性、轉換速度快。



記者問，新台幣飆升，賴清德、台“央行”總裁楊金龍否認是美國施壓，但韓國央行總裁李昌鏑坦承“亞洲貨幣近期升值，美方壓力是原因”。



黃營杉說，新台幣飆升的真正實情，都還沒公開，匯率的變化原因常常都是檯面下，很難拿到檯面上，所以大家都在猜原因。當然美國正在課關稅，讓進口減少、美元貶值，那美國物價也會上漲、通膨，美元貶值、相對其他國家幣值就升值。

