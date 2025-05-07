北市5藍委苦戰罷免　戴錫欽：一點都不安全

國民黨籍台北市議會議長戴錫欽。（中評社 資料照） 中評社台北5月7日電／大罷免仍持續升溫中，中國國民黨主席朱立倫日前透露黨中央民調，顯示台北市民絕大部分是反對大罷免，5位“立委”都很安全。可是問題是要讓民眾知道，要站出來投下不同意罷免票，才能力保藍委。對此，國民黨台北市黨部代理主委、台北市議會議長戴錫欽7日表示，在數字雖然相對OK，但他要強調“一點都不安全”，因為如果投票率懸殊的話，5席“立委”還是可能罷掉。



在綠營投入龐大人力、物力下，李彥秀、王鴻薇、徐巧芯、賴士葆、羅智強等北市5名戰將藍委目前都在苦戰罷免。



根據《中時新聞網》報導，戴錫欽接受《POP撞新聞》專訪透露，的確在4月下旬中央黨部有做一份民調，針對5個選區民眾對於大罷免會不會投票、罷免支持與否做調查。跟之前民調做比較，朱之所以說5個藍委在民調上相對算穩，是因為民調顯示出絕大多數民眾反對大罷免，有二分之一到三分之二民眾，且經過這段時間的炒作，現有超過6成民眾知道大罷免了，會去投票比例也在提高當中。



戴錫欽指出，按照黨中央民調看起來，投票率會是關鍵，所以主席的話講對一半。從民調數字來看，當然反對多於支持罷免，但要考慮投票率。雖然看起來這5個選區反對罷免多於支持罷免，會去投票的也超過半數。但要注意的是，萬一反對者的投票率低，他舉例：如果反對只有5成、4成出來投票，但支持的有7成、8成，還是會被罷免掉。



節目主持人黃暐瀚追問，國民黨5位委員中，有過25%的（要罷免“立委”的民眾）有嗎？戴錫欽直言，“有啊！還不少”。過去說台北市的選民結構是藍大於綠，但現在講這個已經沒有什麼太大的意義，因為很多選民現在不是只以藍綠來做分割，包括候選人個人的特質，還有所謂的仇恨值，或是每個人經營的狀況，已經不能用概括的藍綠板塊區分。



戴錫欽分析，重點是民進黨的基本盤在台北市，在市長選舉、藍綠對決或三足鼎立時，民進黨基本盤至少有30到40%，甚至更高。那現在有25%的人支持罷免並不奇怪，因為低於民進黨的基本盤，民進黨基本盤本來就不只25%。