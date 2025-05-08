黃敬平：罷綠委恐掛蛋　國民黨有被團滅危機

國民黨籍桃園市議員黃敬平。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園5月8日電（記者 盧誠輝）檢調偵辦罷綠委涉及不實連署案，搜索藍營各地方黨部，已羈押14名黨工，近日更傳出檢調將搜索中央黨部。中國國民黨籍桃園市議員黃敬平接受中評社訪問表示，這凸顯藍營當初“以罷制罷”的策略徹底失敗，現在還沒罷到綠委，自己可能就先被團滅了，他研判最後罷綠委恐會掛蛋，並呼籲黨中央應儘早另尋對策。



黃敬平提到，現在外面一直有風聲說檢調已瞄準國民黨中央黨部要進行搜索，而國民黨組發會主委、不分區“立委”許宇甄將首當其衝，如果許宇甄最後真的被檢調約談甚至收押，那對國民黨的衝擊實在太大了。所以現在整個國民黨中央黨部就像壓力鍋般，瀰漫山雨欲來的恐怖氛圍。



黃敬平，中國文化大學中國大陸研究所碩士，高中時曾就讀“國防部中正國防幹部預備學校”（簡稱：中正預校），曾為國民黨吳志揚、陳學聖任“立委”時的幕僚，曾任媒體記者，2014年首度參選桃園市議員當選，2022年順利完成議員三連霸。



他強調，許宇甄是國民黨中央的最後一道防線，如果許宇甄最後下場真的跟國民黨台北市黨部主委黃如錦茹一樣被收押禁見的話，這把火肯定會持續往上延燒，最後就算真的動到國民黨主席朱立倫也不會令人感到意外。



黃敬平認為，如果最後連朱立倫都被抓，藍營支持者的不滿情緒將會徹底爆發，而這股不滿情緒除了針對民進黨外，也會有不少是對黨中央的不滿情緒會被同時激發出來，當這兩股藍營內部的極端情緒同時被炸開來後，未來局勢會變得如何就真的很難預料了。



黃敬平指出，國民黨中央真的應該要自己好好檢討，從2月搞到現在的“以罷制罷”策略根本就徹底失敗，難道黨中央到現在還看不出來嗎？但就算失敗也就罷了，黨中央只要趕快承認失敗，然後另尋對策，還是有很多事情可以做，而不是像現在一直陷在這樣的泥沼裡動彈不得，什麼事情都做不好。

