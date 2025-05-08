中評關注：改組“內閣”為大罷免失利設斷點？

賴清德與卓榮泰。（中評社 資料照） 中評社台北5月8日電（記者 鄭羿菲）賴清德上任即將滿一年，卻傳出“內閣”改組”消息，雖“行政院”第一時間駁斥“純屬臆測”，仍掀起不少漣漪。觀察下來，有三種可能：一、民進黨內少數人為賴清德執政的大內鬥路線焦慮。二、被點名的“經濟部長”郭智輝捲入民進黨內派系鬥爭，有人要位子。三、最有可能的是為大罷免設斷點，即便失敗也能維持“行政院長”卓榮泰的鬥雞路線。



卓榮泰自去年隨著賴清德上台以來，成為台灣歷史上最會“覆議”的“行政院長”，提出5次覆議案、5次都失敗，且仍穩坐“閣揆”之位，輿論多認為卓榮泰就是貫徹賴清德對內鬥爭的一把劍。台灣民眾黨主席黃國昌更分析，對賴而言，卓隨時可割可棄。可以說卓一天在位，代表賴與在野黨的激烈鬥爭路線就不會改變，因此得在大罷免不盡理想的狀況下，盡力保住卓。



雖然當前大罷免的形勢，在中國國民黨涉死亡連署等偽造文書案件，遭檢調大動作搜查全台8縣市地方黨部，甚至已有傳言國民黨中央也即將被搜索，偵辦矛頭直指國民黨主席朱立倫，導致藍營士氣低落。但從客觀數字上來看，在藍白合的狀況下，不見得在投票時會輸。從426凱道集會有25萬人上街頭就能反應出，民眾對“賴政府”的不滿。



台灣民意基金會在4月15日公布的最新民調中，有59.3%的民眾不贊成全面性罷免41席藍委，輾壓贊成者僅有的33.8%，再觀察民進黨政黨支持37.8%，可以說現在支持大罷免的多數是綠營基本盤，甚至少部分4%的泛綠支持者不認同賴清德“選輸就翻桌”的執政路線；而在美國總統特朗普的關稅戰下，也有50%的民眾同意民進黨應立刻停止推動大罷免，高於不同意者的43.3%。



在美麗島民調4月29日公布最新的民調中，對賴清德的執政表現滿意的有47.1%，比上月大跌8.5%，也略低於不滿意的47.3%民眾，不滿意比上月增加6.7%。資深媒體人單厚之直言，“在賴清德滿意度死亡交叉之後，大罷免的正當性已經大不如前”。