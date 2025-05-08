中評關注：司法行動升級　國民黨恐被雙殺

國民黨主席朱立倫如何應對罷免及司法風暴，決定了藍營的未來。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月8日電（記者 張嘉文）檢調偵辦罷免民進黨“立委”涉及不實連署案，行動不斷升級，從中國國民黨台南、基隆到台北市黨部等，一步步收網，甚至傳出最快本周可能搜索中央黨部與主席辦公室，擬將整起案件定調為“組織犯罪”。



假設整起案件真如此發展，這將是民進黨政府繼去年搜索在野的民眾黨中央黨部、收押黨主席柯文哲後，再一次對在野政黨發動規模性司法行動，後續可能引發的政壇震盪，值得高度關注。



也由於國民黨是民進黨在明年縣市長和地方議員選舉中最大競爭和威脅者，此次包括台南、基隆市黨部都被團滅，面臨地方黨部無人可用的局面，台北市黨部主委黃呂錦茹遭收押，則是斷了北市藍營組織工作的最大金援等狀況。都讓外界無法不聯想，整起事件背後是否另有更深政治考量？除了綠營想拿回“國會”多數外，是否也想藉此一網打盡，削弱藍營地方組織的命脈，達到明年縣市長選舉也取得多數目標的雙殺策略？



國民黨方面對此已有高度警戒。不僅發言人楊智伃公開表示“我們沒有在怕”，組發會本周也特別開設直播節目，據傳意在若檢調臨門搜索，能藉此即時公開畫面，向外界展現“清白抗查”姿態。此外，國民黨中常會也邀請具有檢察官資歷的不分區“立委”吳宗憲進行專題演講，向幹部與黨工講授應對實務。上述安排都反映出國民黨中央已進入高度應變狀態。



值得注意的是，由於國民黨是民進黨在2026年縣市長及地方議員選舉中的主要對手，此次檢調行動所波及的多為關鍵戰區與基礎組織單位。從黨部組織遭團滅，到主委遭收押，藍營基層動員體系接下來可能會有一大段時間面臨空窗，原本應作為選戰前哨的地方黨部陷入失能，對後續選戰佈局與節奏將構成實質衝擊。

