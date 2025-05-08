柯文哲再開庭聚焦詰問朱亞虎　小草徹夜排隊

北院外凌晨就有柯粉小草排隊。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月8日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨前主席柯文哲涉京華城案遭押，8日將再被提訊出庭，並與同案其他6名被告共7人一同聲請與前鼎越開發董事長朱亞虎的作證詰問，成今日主軸。而柯文哲的支持者小草從凌晨0點就開始排隊等候可能釋出的旁聽證。



柯文哲涉京華城圖利違法容積獎勵案《貪污治罪條例》違背職務收受賄賂罪、主管監督事務圖利罪嫌共遭求刑28年6月、罰金新台幣5千萬元、褫奪公權10年。沈慶京涉貪圖利罪、違背職務行賄罪共遭求刑17年、罰金3300萬、褫奪公權11年。中國國民黨籍台北市議員應曉薇涉貪違背職務收賄罪、《洗錢防制法》洗錢罪共遭求刑16年6月、罰金5千萬、褫奪公權10年。柯文哲前台北市長辦公室主任李文宗涉貪收賄罪、《刑法》公益侵占罪、背信罪共遭求刑17年4月、罰金1千萬、褫奪公權5年。目前全案進入起訴後的交互詰問密集開庭，北院拚明年一審宣判。



北院今日京華城案開庭，將提訊被告柯文哲、沈慶京、應曉薇、李文宗4人、傳喚被告應曉薇前助理吳順民、威京集團財務經理張志澄、前台北市都發局長黃景茂3人，以及證人朱亞虎。一共7名被告皆聲請朱亞虎作證，因此8日開庭朱亞虎將一一接受7名被告律師的詰問。

