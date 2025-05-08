柯文哲等7被告上午出庭　陳佩琪將旁聽

民眾黨前主席柯文哲、柯妻陳佩琪。（中評社 資料照） 中評社台北5月8日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨前主席柯文哲涉京華城案遭押，8日將再被提訊出庭，台灣民眾黨此次未下召集令，但仍不減柯文哲支持者柯粉小草自發性到場聲援。據了解柯妻陳佩琪也早已完成旁聽登記會出席。至於民眾黨主席黃國昌等白委今日在“立院”尚有質詢，是否抽空前來也被關注。



柯文哲涉京華城圖利違法容積獎勵案《貪汙治罪條例》違背職務收受賄賂罪、主管監督事務圖利罪嫌共遭求刑28年6月、罰金新台幣5千萬元、褫奪公權10年。沈慶京涉貪圖利罪、違背職務行賄罪共遭求刑17年、罰金3300萬、褫奪公權11年。中國國民黨籍台北市議員應曉薇涉貪違背職務收賄罪、《洗錢防制法》洗錢罪共遭求刑16年6月、罰金5千萬、褫奪公權10年。柯文哲前台北市長辦公室主任李文宗涉貪收賄罪、《刑法》公益侵占罪、背信罪共遭求刑17年4月、罰金1千萬、褫奪公權5年。目前全案進入起訴後的交互詰問密集開庭，北院拚明年一審宣判。



柯文哲今日京華城庭訊時間預計為上午9點半至傍晚5點，共有7名被告聚焦與同1名證人朱亞虎進行交互詰問。柯文哲也將從台北看守所提訊至北院。京華城案進入密集交互詰問，預計將周周開庭。



柯粉小草徹夜陸續聚集於北院南門外排候補旁聽證，旁聽證炙手可熱，上網一釋出就如同搶演唱會般遭秒殺，據了解陳佩琪已登記、將會來旁聽。而陳佩琪日前在臉書透露，柯文哲有“青蛙肢”，整天最難受是無法蹲地洗衣，身體狀況每況愈下，使得她相當心疼。