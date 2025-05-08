檢調二度搜藍基隆市黨部　主委吳國勝遭聲押

國民黨基隆市黨部主委吳國勝。（中評社 資料照） 中評社台北5月8日電／基隆地檢署持續偵辦議員罷免案涉偽造文書，7日上午10時許，基檢指揮基隆市調站持搜索票赴中國國民黨基隆市黨部展開搜索，直到晚間6時搜索才結束，調查官帶回包括黨員名冊、黨費收據、監視器主機等證物。另搜索國民黨基市黨部主委吳國勝、罷團基隆市公共事務學會會長韓吉元住處，並將兩人帶回問訊。8日凌晨1時，檢察官諭令韓吉元新台幣10萬元交保，吳國勝聲請羈押禁見。



基隆地檢署檢察官繼6日羈押前基隆市民政處長張淵翔獲准後，7日上午再度指揮調查局基隆市調查站發動第3波搜索行動。檢方指揮基隆市調站兵分多路，分別赴國民黨基隆市黨部、吳國勝及韓吉元等人家中搜索，除帶走黨部2樓監視器主機、大批黨員名冊、黨部開會及活動資料，及黨部收繳年度黨費收據名冊等，並將吳、韓兩人帶回問訊。



媒體報導，檢察官這一波的大規模搜索及傳喚動作，主要是為了釐清先前調查基市黨部為了推動議員罷免連署，成立了微信“勝之群組”，群組內成員包括基市前民政處長張淵翔、吳國勝、韓吉元，以及檢方已羈押的紀文荃等人。



檢察官這次的問訊，據悉主要針對吳國勝對偽造提議書是否知情，與韓吉元的證詞進行交叉比對，同時也要釐清張淵翔是否在群組內指導成員如何及透過何種方式偽造罷免提議書。



經檢察官複訊後，8日凌晨1時許，檢察官諭令韓吉元10萬元交保。至於吳國勝，檢方認定有串證、滅證之虞，向基隆地方法院聲請羈押禁見。



韓吉元走出地檢署時表示，他感到有點冤枉，畢竟有些事情他無法解釋得很清楚，畢竟人的記憶力並非十分可靠。面對檢調的指控，他指出，他並沒有做錯事，因此真的無法承認，也認為這次國民黨真有點遭人“抄家滅族”的感覺。