亞洲貨幣上漲是美施壓？楊金龍：絕對沒有

台“央行”總裁楊金龍接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月8日電（記者 鄭羿菲）新台幣匯率近日連續2天猛升3.07%，一度升至29.62元，再加上韓聯社報導，韓央行行長李昌鏞指出，亞洲貨幣不斷上漲是美國施壓，再度引起社會關注。對此，台“央行”總裁楊金龍8日被媒體堵訪時兩度強調，絕對沒有！



新台幣匯率問題引起各界關注，楊金龍8日一早現身“立法院”財政委員會，立刻引來媒體蜂擁圍堵，楊為了簽到、走向座位，還得賣力撥開媒體才順利到座位，過程中楊也僅簡短否認“美國施壓說”。



不過，相較於楊金龍守口如瓶，中國國民黨籍“立委”賴士葆則說，楊一定有說不出的苦衷，我們一天的外匯成交量約37億美元，最多到50億美元，而我們的外匯存底有約5800億美元，要應付新台幣升值的問題綽綽有餘。況且，過去只要匯率變動1%，“央行”就會調解，這次猛升3.07%卻都沒有動，這一定有原因。



新台幣匯率上周五連續2個工作天劇烈升值1.872元、3.07%，一度升至29.62元，引起台灣社會動盪，在“央行”總裁楊金龍信心喊話後，新台幣兌美元連2日貶值，7日收收30.295元。



相較於台灣官方否認美國施壓新台幣升值，韓聯社報導，韓央行行長李昌鏞在意大利米蘭出席亞洲開發銀行（ADB）年會，對隨行記者表示，包括韓元在內，亞洲貨幣不斷上漲，部分原因是美國政府向亞洲國家施壓，要求貨幣升值，及預期中美兩國可能重啟貿易談判。



“立法院”財政委員會8日邀請台“央行”總裁楊金龍、“行政院主計總處主計長”陳淑姿等人就“我方如果要設立主權基金，央行與政府相關基金所扮演的角色為何？”進行專題報告，並備質詢。