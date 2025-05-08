柯文哲消瘦上銬下囚車　小草狂喊阿伯加油

柯文哲下囚車，雙手上銬、穿藍白拖、平頭、戴眼鏡，身形消瘦。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月8日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨前主席柯文哲涉京華城案已被羈押8個多月，8日再被提訊出庭。柯文哲與同案被告威京集團主席沈慶京2人搭乘同台囚車前、後下車，2人雙手上銬未答一語，柯身形消瘦。柯的支持者小草看到柯時，大聲喊“阿伯加油！阿伯無罪！”民眾黨主席黃國昌等主要黨公職依舊全到齊旁聽。



北院8日京華城案開庭，提訊被告柯文哲、沈慶京、中國國民黨籍台北市議員應曉薇、柯文哲時任財務長李文宗4人、傳喚被告應曉薇前助理吳順民、威京集團財務經理張志澄、前台北市都發局長黃景茂3人，以及證人鼎越開發公司前董事長朱亞虎。一共7名被告皆聲請朱亞虎作證，因此8日開庭朱亞虎將一一接受7名被告律師的詰問，並周周開庭與其他證人詰問，證人多達20人。



沈慶京、柯文哲上午9點21分從台北土城看守所借提至北院，沈乘坐輪椅先下囚車，由員警協助推輪椅。沈慶京雙手上銬、戴口罩、平頭、穿白色上衣、長袖外套、長褲，沈慶京被記者問“是否有信心？身體如何時？”還特別看向媒體。



沈慶京後面接著就是柯文哲下囚車，柯文哲消瘦、雙手上銬、穿藍白拖、平頭、戴眼鏡。記者問“如何看國民黨很多人也被收押？”、“柯文哲一樣拚無罪答辯嗎”？柯不發一語，逕入候審室。接著另一台小型囚車則是應曉薇下車，應曉薇身形更明顯消瘦、面容蒼老不少、雙手上銬。

