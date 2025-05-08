楊金龍稱台幣升值非美施壓　結巴是口才不好

楊金龍。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月8日電（記者 鄭羿菲）新台幣升值究竟是否美國施壓？台“央行”總裁楊金龍8日答詢時提出一項澄清、一項聲明。他表示，他口才不好有時答詢會結結巴巴，但不代表有難言之隱。而“央行”5月1日、2日5日的新聞稿敘述都是真實的，美國絕對沒有施壓新台幣升值。



“立法院”財政委員會8日邀請“央行”總裁楊金龍、“行政院主計總處”主計長陳淑姿等人，就“我如果要設立主權基金，“央行”與政府相關基金所扮演的角色為何？”進行專題報告，並備質詢。



中國國民黨籍“立委”林德福質詢時指出，貿協會董事長黃志芳對外表達，特朗普2.0為了重建世界秩序，以關稅為戰術打破現有貿易秩序，後續會以匯率為戰略，建立新秩序。有這種可能？



楊金龍回應，這是黃志芳的個人看法，關稅仍在談，我們都有澄清，沒有受到美國施壓新台幣要升值。林德福追問，美國為了建立新的秩序，我們會面臨哪些挑戰？楊說，據他瞭解，美國最主要的重點仍是關稅。



林德福追問，匯率飆升到底是警訊，還是經濟景氣轉壞的催化劑？楊金龍認為，過往歷史新台幣升到30元也有很多次。林再追問，這2天飆升這麼多，未來還會再往上提升？楊指出，匯率有升有貶，若問他匯率到底會怎麼變動，就是難以捉摸。