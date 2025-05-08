嘉義輕軌賴政府說不扛了　遭批史上最大詐騙

嘉義市長黃敏惠。(照:嘉義市政府提供) 中評社嘉義5月8日電／“行政院長”卓榮泰6日在“立法院”答應嘉義輕軌“中央”負擔新台幣372億元經費，中國國民黨籍嘉義市長黃敏惠7日回應要負擔0．66億元用地費，但下午“交通部”緊急發布新聞稿否認“中央”要全額負擔。“中央”指責嘉市不願意負擔用地費，任由答詢影片在網路流傳，是抹黑嘉市府嗎？嘉義人一天內期望落空，是台灣史上最大詐騙嗎？



嘉義市府表示，國民黨籍“立委”林倩綺在“立法院會”質詢卓榮泰院長影片當中，可以清楚知道卓院長明確表示“中央”願意負擔嘉義輕軌372億元工程款，卻又指責嘉義市政府連0．66億元的用地費用負擔都談不攏。



但是“交通部”7日的新聞稿指出，卓院長答詢內容是依據嘉義市政府2024年11月所提可行性研究報告，由此可見市政府從頭到尾都願意負擔用地費用。



因此市府在7日召開記者會向大眾說明，明確表示地方政府願意配合負擔用地費用。但卓院長6日質詢後，“中央行政院”與“交通部”從未澄清答詢內容有誤，任由短影音四處流竄，這是在抹黑嘉義市政府？



黃敏惠表示，卓院長在答詢影片中同意“中央”負擔372億元工程款，後交通部說是誤解，短短一天之內，讓大嘉義地區民眾期望再度落空，這是台灣史上最大的詐騙案？