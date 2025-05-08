陳世凱出席動土稱　對高雄我們要特別偏心

台“交長”陳世凱出席高雄國際機場東側立體停車場工程動工典禮。（照:賴瑞隆臉書） 中評社高雄5月8日電／“行政院”預計投入880億元改造高雄機場航廈，將年服務量能從目前600萬人次提升至1650萬人次，作為前期工程的立體停車場7日動土，台“交通部長”陳世凱出席指出，要打造高雄成為新矽谷，賴清德與卓“院長”有特別交代，第一步就是要把機場先做起來，“對於高雄，我們要特別偏心”。



高雄市東側立體停車場7日動工，“立法院”交通委員會召委許智傑、“立委”李昆澤、賴瑞隆、邱議瑩、林岱樺等“中央”及地方民代與會，共同見證。啟用近60年的高雄機場，在疫情後旅客運量逐步復甦，“行政院”預計投入880億元，以2期工程打造全新“國內、國際線”共用大型機場航廈，年服務量可提升至1650萬人次。



新立體停車場可供1248輛機車、915輛汽車，以及182輛排班計程車停放，加上原有的1198席平面汽車停車場，可應付機場改建所提升的量能，工程將於明年10月完工啟用。



陳其邁於議會質詢時提到，希望“中央”重新考量於南星計畫區填海造陸，新建可供24小時起降的新國際機場，新機場才能滿足南台灣未來發展趨勢，目標讓高雄成為東南亞廉價航空樞紐，喊話“中央”應更具前瞻性為南部發展預作設想。



陳世凱表示，賴清德及“行政院長”卓榮都有“均衡台灣”願景，所以在大南方新矽谷計畫裡，高雄該有配備，除海港，更重要的就是空港。目前空港計畫到2040年，整體運量希望自600萬提升到1650萬，高雄機場至2032年，則希望能提高到800萬以上的運量。



陳世凱說，高雄這近年脫胎換骨非常地快，交通建設的速度也要跟得上。目前高鐵已確定會到高雄車站，高雄港正擴建更新，高雄機場的航班、航點也會再做努力，未來希望能爭取能飛澳洲及美洲等航線。賴清德與卓“院長”有特別交代，大南方新矽谷計畫要均衡台灣，第一步要把高雄機場先做起來，“對於高雄，我們要特別偏心”，也盼工程如期如質完成。



綠委許智傑說，目前小港機場每周32航點，365航班，已回到疫前，下半年虎航還會飛仙台、濟州、札幌等地，唯一的問題是宵禁仍無法解決，因此建議建置24小時的機場，此外也希望增加高雄至台北的接駁服務，讓鄉親不必搭高鐵到桃園搭機。