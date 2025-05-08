謝金河：特朗普課外國電影100%關稅空包彈

將宣布震撼世界的大消息，謝金河說，特朗普給世界的是驚嚇。（照片：謝金河臉書） 中評社台北5月8日電／美國總統特朗普6日會見加拿大總理卡尼（Mark Carney）時，多次預告即將宣布“多年來最重要的消息之一”，但他並未透露宣布的內容為何，令外界相當好奇。對此，財信傳媒董事長謝金河7日在臉書發文表示，特朗普這段期間帶給世界的不是驚奇，就是驚嚇，大家可以拭目以待。美國電影競爭力世界無敵，特朗普說要對外國電影課100%關稅肯定是空包彈。



謝金河表示，特朗普又透過自媒體宣布未來幾天將宣布“震撼世界”的大消息，這個範圍有點大，不好猜。也許有人會說可能是加拿大總理卡尼和特朗普見面後同意加拿大成為美國第51州，但這都只是想像。接下來大家就等他宣布震撼世界的大消息。



謝金河說，特朗普一向大剌剌，口無遮攔，但有些會變成驚嚇，有些會變驚奇，最好的是變成驚喜。以這次烏克蘭的稀土開採為例，美國財政部長貝森特和烏克蘭代表正式簽署協議，但這之前的過程卻迂迴曲折。最早的一幕是2月28日澤倫斯基到白宮，當天他和特朗普及副總統范斯唇槍舌戰，差點演出全武行，全球實況轉播，簡直不敢置信，這是特朗普帶給大家的“驚嚇”！這次教宗逝世，特朗普否認那張教宗照片不是他製作的，但4月26日他在梵諦崗的教堂和澤倫斯基促膝長談，狀似父子關係，這是個“驚奇”。



謝金河說，當天在教堂外面，特朗普站著和澤倫斯基、法國馬克龍、英國首相施凱爾會談，美國和烏克蘭的關係似乎已經拍板，接下來是雙方簽署稀土開發協議。接下來是俄烏的問題，烏克蘭的戰後重建，或是像是克里米亞的問題，如果往正向發展，也許會成為“驚喜”。



謝金河認為，最近特朗普又說要對外國電影課100%關稅，其實美國電影競爭力世界無敵，其他國家的電影能在美國上映，且賣座的並不多，這個電影100%關稅肯定是空包彈。