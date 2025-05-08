朱亞虎出席全招供　曝柯文哲沈慶京會面經過

柯文哲。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月8日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨前主席柯文哲涉京華城案已被羈押8個多月，8日再出庭。今日主軸為柯文哲等7名被告與關鍵證人、威京集團主席沈慶京辦公室前主任朱亞虎的交互詰問。朱亞虎當庭全招供，所有重要被告、相關人都牽涉在內，使得柯文哲等人全傻眼，多名被告的辯護律師不停提異議，均遭駁回。沈慶京顯得相當緊張，不停雙手緊握看著朱亞虎，柯文哲則是臉色鐵青。



北院8日京華城案開庭，提訊被告柯文哲、沈慶京、中國國民黨籍台北市議員應曉薇、柯文哲時任財務長李文宗4人、傳喚被告應曉薇前助理吳順民、威京集團財務經理張志澄、前台北市都發局長黃景茂3人，以及證人鼎越開發公司前董事長朱亞虎。一共7名被告皆聲請朱亞虎作證，因此8日開庭朱亞虎將一一接受7名被告律師的詰問，並將周周開庭與其他證人詰問，證人多達20人。



北院2樓第7法庭現場，出席有審判長江俊彥、法官許芳瑜、楊世賢，台北地檢署檢察官廖彥鈞、林俊廷、陳思荔，被告柯文哲、沈慶京、應曉薇、李文宗、吳順民、張志澄、黃景茂及6人的委任辯護律師團，還有朱亞虎。書記官徐兆欣、通譯周錦秀。旁聽者有柯文哲妻子陳佩琪、民眾黨主席黃國昌、民眾黨籍“立委”黃珊珊、民眾黨“立法院”團主任陳智菡等重要黨公職。



上午9點半開庭，先由廖彥鈞詰問朱亞虎，朱亞虎當庭全招供，直接說他最早2016年5月就到柯文哲的台北市政府11樓市長室拜會過柯文哲，並先認識時任柯文哲辦公室主任蔡壁如、李文宗、幕僚董晉曄，其中蔡、李最重要，董是小角色，他每天中午都在市府餐廳用餐，周周都會上11樓問董“柯市長有沒有空？談京華城容積獎勵率案”，但柯常不在。



朱亞虎說，他2019年5月透過蔡壁如又有再拜訪過柯文哲，他當面向柯文哲提協助京華城樓地板、容獎案，當時的柯說都不清楚京案，而他們就聊時任“退輔會”主委馮世寬也是將軍出身等家常話題。後來他成功安排沈慶京與柯文哲在市長室見面，他說得句句屬實。此時李文宗的律師唐于智、柯文哲的律師蕭奕弘、沈慶京的律師等都提出異議，認為廖彥鈞誘導朱亞虎臆測，江俊彥均予以駁回。



沈慶京則是全程相當緊張，不停雙手緊握看著朱亞虎，柯文哲則是臉色鐵青、表情十分不悅，廖彥鈞則是有些得意。旁聽的黃國昌勤抄筆記，不時發出“嘖”的聲音，黃珊珊也是直搖頭。



朱亞虎還坦承，他除了在市長室見過柯談京案外，也曾在威京集團與柯文哲見過，柯會來威京集團上課、到3樓一起吃便當，甚至國民黨籍經濟學家朱雲鵬也有一起在場吃，吳順民等人也都在，但當時在集團內，他並不記得柯、沈有沒有單獨見面談京案。京案是他的整個威京集團最重要的作戰目標，因此要全力爭取，吳順民也有他們集團成員身分，他也有透過應曉薇，去與前台北市副市長彭振聲、黃景茂協調。