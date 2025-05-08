李進勇批藍組織性犯罪　柯志恩：完全不演了

國民黨高雄市黨部8日上午舉辦“感恩母親節 送愛與祝福”活動”。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄5月8日電（記者 蔣繼平）針對“中選會主委”李進勇昨日在“立法院”答詢時強硬指出國民黨組織性犯罪，國民黨高雄市黨部主委、“立委”柯志恩上午反擊表示，李進勇被激怒後完全不演了，界定國民黨是系統組織犯罪，整個思維就是要往這方向走，連檢調司法都配合演出，民進黨面對大罷免是火力全開，完全不管道德、公平，應該下台負責。



有關台幣升值，柯志恩也說，大家都知道很多傳產靠出口，目前傳產是哀號遍野，傳產毛利也非常少衹有3到5%，甚至最高只到8%，匯率影響一來，讓出口商毫無招架之力。民進黨政府不該只講風涼話，支支吾吾講不出應該應對策略，讓大家對產業衝擊或是通膨都無所適從。



本週日就是母親節，高雄藍綠政治人物近期都在掃街送花，國民黨高雄市黨部8日上午舉辦“感恩母親節 送愛與祝福”活動”，前往前鎮瑞興市場與鳳山肉豆公市場分送皂花康乃馨、提袋，由市黨部主委、藍委柯志恩領軍，藍議員陳麗娜、曾麗燕、李雅靜到場陪同掃市場，藍議員鄭安秝、鍾易仲、劉德林、蔡武宏則派團隊到場。民眾相當熱情，有些主動要求合影。



有關舉辦母親節活動，柯志恩表示，自己身為兩個孩子的媽媽，也是職業婦女，深刻體會到家庭、工作兩頭忙都非常地辛苦，但媽媽們為了心愛的家人也甘之如飴，藉著母親節前夕，特別來向每一位母親送上母親節的祝褔，希望每一位姊妹天天快樂。



端午節到了要包粽子，澳洲萊豬卻造成隱憂，柯志恩表示，萊豬過去是零容忍，標準非常嚴格，但民進黨政府卻不願公布澳洲萊豬流向，市場婆婆媽媽對肉品流向非常關注。她質疑，美國曾經放話萊豬萊牛不應該是貿易障礙，本次澳洲萊豬事件處理，是否是一種試水溫的傾向呢？讓大家對食安憂心，也對執政黨更不信任。