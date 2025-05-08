王惠美推潔牙教育　盼降低學童齲齒率

“2025年國小學童潔牙觀摩賽－彰化地區預賽”開幕。（中評社 方敬為攝） 中評社彰化5月8日電（記者 方敬為）由台官方衛生與“教育部”門主辦的“2025年國小學童潔牙觀摩賽”，今天上午在彰化縣立體育館辦理彰化地區預賽，中國國民黨籍縣長王惠美出席主持競賽開幕式並致詞表示，彰化縣相當注重口腔保健及校園潔牙教育推廣，希望讓口腔衛生習慣從小養成，並有效降低學童的齲齒率，相信彰化的孩子能夠在潔牙競賽中脫穎而出，期勉參賽學童為彰化爭取榮耀。



“2025年國小學童潔牙觀摩賽－彰化地區預賽”8日上午在彰化縣立體育館登場，包括王惠美、牙醫師公會全聯會理事宋政隆、彰化縣牙醫師公會理事長陳俊雄等人與會，為小選手們加油打氣，本次競賽有來自縣內24所國小、近200位參賽者同場競技，勝利隊伍將代表彰化縣於今年10月28日前往新北市參加全台總決賽。



王惠美表示，感謝彰化縣牙醫師公會理事長陳俊雄醫師與牙醫師團隊的鼎力協助，並動員50位專業牙醫師與40位志工、助理，共同投入本次活動的推行，展現醫界對兒童口腔健康的重視與投入。也藉由這場競賽，進一步喚起家長對孩子口腔健康的重視，幫助學童從小建立正確潔牙習慣，讓“從齒幸福”的理念在彰化深耕發芽。



王惠美說，縣府相當注重口腔保健及校園潔牙教育推廣，特別要感謝所有校長及老師長期以來的努力，包括在校園內禁止含糖飲料、落實餐後潔牙的習慣、校牙醫到校服務，甚至包括幼兒塗氟跟填補齲齒的工作，讓彰化縣國小一年級跟四年級的“未治療齲齒率”，分別下降到4.07%跟5.58%，復檢率也優於全台平均值。