藍民調：近五成民眾認為司法辦藍不辦綠

國民黨8日召開最新民調發布記者會。左起，柳采葳、凌濤、陳玉珍、楊智伃。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月8日電（記者 張嘉文）中國國民黨今天召開記者會公布最新民調，近五成（48.1%）民眾認為檢調只針對國民黨辦案司法不公，更有過半數（51.1%）民眾認為，賴清德不斷使用司法對付反對者，已讓台灣民主面臨重大威脅。以年齡來看，40至49歲，高達六成四的人認為司法不公，其次是20至29歲，認為司法不公的比例高達54.9%。



與會的國民黨智庫副執行長凌濤強調，偽造文書跟個資案不僅不符合組織犯罪條例，也不符合國際認為組織犯罪的內涵，檢調憑什麼把不同意執政者意見者及在野黨各縣市黨部當成組織犯罪？這是明顯違法！而民進黨秘書長林右昌、“中選會主委”李進勇同聲定調國民黨是組織犯罪，再透過檢調大肆追捕國民黨工，這才是真正的組織犯罪。



國民黨今天召開“最新民調發布！司法迫害民眾有感！檢調及“中選會”涉嫌組織犯罪” 記者會，包括“立委”陳玉珍、台北市議員柳采葳、智庫副執行長、桃園市議員凌濤和國民黨發言人楊智伃等人出席。



民調問及是否同意“賴清德上任一年便不斷使用司法對付黨內外反對者，台灣民主正面臨重大威脅”的說法，29.9%的民眾表示“非常同意”，還算同意為21.1%，總計過半數51.1%的民眾同意、也認為賴讓“中華民國”的民主面臨重大的威脅，不同意者約38%。



此民調是國民黨委託十方民調公司於5月2日至5日進行，共完成1,102份有效樣本。在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負2.95%。



陳玉珍表示，交叉分析顯示，北北基、桃竹苗地區民眾認為賴清德讓民主面臨威脅的比例最高，都將近六成，中彰投與高屏澎約四成，雲嘉南則為五成，宜花東金馬則為五成二。以年齡區分，50至59歲最高，有六成三，40至49為六成二，接著30至39歲也有五成七，20至29也有五成二的民眾這樣認為。