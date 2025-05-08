新竹清大老師出作業企劃罷免宣傳　校方說話

新竹清華大學。（中評社 資料照） 中評社台北5月8日電／大罷免風波延燒至校園，引發熱議。新竹清華大學一名學生日前表示，中文系選修課程“基礎影像敘事”，被授課講師要求作業需設計大罷免宣傳影片，且佔總成績30%，讓她非常無奈，“扯政治的都什麼課啊”，並呼籲同學不要選這堂課。對此，校方指出，會和該名老師溝通，請她調整作業內容。



該名清大的學生在Dcard發文表示，她這學期選了游姓老師的“基礎影像敘事”，沒想到老師卻拿罷免來當課程內容，要求他們想一個宣傳“全台大罷免”的影片企劃，且有詳細的要求。



老師要求，創作目標要以“全台大罷免”的籠統目標族群為訴求對象，避免針對特定政治人物或特定選區，務必跳出同溫層，且要說明此影片希望產生的實際行動或認知效果。此外，影片長度為40秒至4分鐘，要有口號及音樂設想等。



該名學生表示，她沒有政治傾向，因為喜愛電影而選擇此課。起初課堂上也確實在分析電影，沒想到後面突然扯到罷免，她感嘆，“難免有種逼迫學生接受老師政治傾向的感覺。還有給分真的不甜，感覺很看老師個人喜好，明明是堂兩學分的選修，但要做的東西卻不少，真的慎選”。



該名學生說，該課的作業是在二退截止前就公布，因此是否二退也是學生個人的選擇，但最後整堂課退到剩下6人，她發文的初衷是希望勸退未來會想選這堂課的人，以及抱怨課程內容不恰當，並在文末再次強調自己“沒有任何政治傾向或目的”。



許多清大學生看完紛紛留言，“這種事情可大可小，但根據之前修這位老師的課的心得，我選擇把小事化大”、“還務必跳脫同溫層，是哪個族群整天躲在自己同溫層裡啊”、“大罷免這真的可以寫進歷史課本跟公民課本，超好笑”、“真的很扯，明明課程主題無關政治，結果塞一個佔總成績快三分之一的作業宣傳罷免”、“學校有這種老師真的是汙辱清大的格調。每個人都可以有不同的政治傾向，但把自己的政治傾向帶進校園，有意無意的宣傳給學生，甚至還變成成績的考核依據，就是很明顯不適任”。