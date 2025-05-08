德在台協會點名譴責　朱立倫：不該干預內政

國民黨主席朱立倫受訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月8日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席朱立倫昨稱賴清德面對在野黨用司法追殺的作為，“就是在做希特勒做的事情”，引來德國在台協會點名譴責。朱立倫今天受訪時強調，外國政府不能成為迫害民主的幫兇，更不應該干預各國的內政。



朱立倫說，國民黨的立場很清楚，指的是賴清德“已經獨裁化，迫害在野黨，與法西斯相同”，這是歷史教訓，不單衹有他這樣說，媒體與民眾也這樣說，該反省檢討的人是賴清德。



朱立倫今天上午出席在國民黨中央黨部舉辦的“為愛彩繪，讓愛延續”母親節慶祝活動，他受訪時做出以上表示。



德國在台協會昨特別點名朱立倫表示“任何試圖相對化納粹政權罪行，或將1933年至1945年間德國與歐洲所發生的暴行與當前台灣的政治情勢相提並論的行為，都是極其令人不安的”。強調今日的台灣絕對無法與國家社會主義的暴政相提並論，並呼籲國民黨領導層，在國內政治論述中避免使用不恰當且對歷史毫無敏感度的比較。



朱立倫對此指出，納粹德國希特勒是殘害人類最凶狠的獨裁者，被人類共同譴責唾棄。大家不要忘了，民主政府也有可能產生法西斯，變成獨裁，這就是歷史教訓。他呼籲各界要嚴正面對所有殘害民主或迫害在野黨、傷害所有人權的獨裁者，這是大家的共同目標，也是他的原意。



他還說，國際社會應該共同唾棄獨裁者，而不是幫可能傷害民主、迫害反對黨的獨裁者講話，應該站在堅守民主、自由的立場講話。