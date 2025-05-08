檢明搜索黨中央？朱立倫：鷹犬執行主子命令

國民黨主席朱立倫受訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月8日電（記者 張嘉文）檢調近期偵查罷免民進黨“立委”涉不實連署案，陸續搜索約談多個中國國民黨地方黨部，部分黨公職人員遭收押，更傳出檢調明日可能搜索中央黨部。對此，國民黨主席朱立倫今天表示，鷹犬跟東廠秉持主子、獨裁者的命令，每天都想要迫害在野黨。



朱立倫說，但事實是，多數民眾都認為司法不公，檢調辦藍不辦綠，民進黨繼續橫行下去一定會被民意反撲。



根據“中選會”統計，共有50名“立委”進入罷免連署第二階段，包含34席國民黨籍“立委”、1席無黨籍泛藍“立委”以及15席民進黨籍“立委”。其中，泛藍罷團涉“死亡連署”等偽造文書情事，全台8縣市國民黨地方黨部遭搜查，包括新北、台北、台中、基隆、宜蘭、高雄、台南、花蓮，除花蓮外，其餘地方黨部均有人遭羈押。



朱立倫今天上午出席在國民黨中央黨部舉辦的“為愛彩繪，讓愛延續”母親節慶祝活動，他受訪時針對外傳黨中央是檢調下一步搜索的目標表示，鷹犬或者是東廠，秉持主子、秉持獨裁者的命令，是每一天都想要做的，就是要達到獨裁者迫害在野黨的目標。



此外，針對“中選會主委”李進勇昨日嗆國民黨是“組織犯罪”，朱立倫說，李進勇身為“中選會主委”，卻預設立場，入人於罪，已經沒有資格擔任“中選會主委”，而是變成民進黨的主委，這樣的態度應該趕快下台，否則誰會相信“中選會”是一個公平公正的機關？